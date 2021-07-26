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Фигура мечты: Ким Кардашьян покорила формами в "невидимом" купальнике

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, Понедельник 26 июля 2021 19:33
Фигура мечты: Ким Кардашьян покорила формами в "невидимом" купальнике Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян не устает снабжать поклонников своими отпускными снимками, а также идеями для пляжных образов. В этот раз звезда приглядела себе вариант не просто соблазнительный, но и модный - "невидимое" бикини сейчас в тренде.

Фото Ким просто взорвали сеть Instagram.

Ким Кардашьян отправилась на свой любимый остров, как указала она в посте. Правда, не сказала, на какой именно. А лишь опубликовала несколько фото в лазурно-голубой воде. Ким надела бикини золотисто-бежевого оттенка, которое отлично подчеркнуло все достоинства ее фигуры. Дополнил образ ковбойская шляпка такого же цвета.

Фигура мечты: Ким Кардашьян покорила формами в &quot;невидимом&quot; купальникеФигура мечты: Ким Кардашьян покорила формами в &quot;невидимом&quot; купальникеФигура мечты: Ким Кардашьян покорила формами в &quot;невидимом&quot; купальникеФигура мечты: Ким Кардашьян покорила формами в &quot;невидимом&quot; купальнике

Ким Кардашьян в новом пляжном образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда отказалась в этот раз от украшений, а макияж сделала максимально естественным. Она выложила несколько фото в разных позах, чтобы ее совершенное тело можно было рассмотреть со всех сторон. Разумеется, такой жаркий контент вновь вызвал волну восхищений от поклонников.

Ранее Ким показала, как носить кожаные вещи этим летом и будущей осенью.

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пляж фигура мода Ким Кардашьян
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