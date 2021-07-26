Фигура мечты: Ким Кардашьян покорила формами в "невидимом" купальнике

Ким Кардашьян не устает снабжать поклонников своими отпускными снимками, а также идеями для пляжных образов. В этот раз звезда приглядела себе вариант не просто соблазнительный, но и модный - "невидимое" бикини сейчас в тренде.

Ким Кардашьян отправилась на свой любимый остров, как указала она в посте. Правда, не сказала, на какой именно. А лишь опубликовала несколько фото в лазурно-голубой воде. Ким надела бикини золотисто-бежевого оттенка, которое отлично подчеркнуло все достоинства ее фигуры. Дополнил образ ковбойская шляпка такого же цвета.

Ким Кардашьян в новом пляжном образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда отказалась в этот раз от украшений, а макияж сделала максимально естественным. Она выложила несколько фото в разных позах, чтобы ее совершенное тело можно было рассмотреть со всех сторон. Разумеется, такой жаркий контент вновь вызвал волну восхищений от поклонников.