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Фигура мечты: Ким Кардашьян восхитила совершенным телом в купальнике

Новина українською →
США, Вторник 15 июня 2021 19:31
Фигура мечты: Ким Кардашьян восхитила совершенным телом в купальнике Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян знает, как поддерживать свои идеальные формы. Так, питание одной из самых популярных в мире инстадив расписано от и до.

Но порой Ким все же позволяет себе отступления от правил. Что идет только на пользу ее фигуре и настроению! Последний пост многодетной мамы - лучшее тому доказательство.

Ким показала новое фото в бикини: она выбрала купальник бледно-салатного оттенка, который подчеркнуло ее осиную талию и пышные бедра. Ким позирует на фоне бассейна и шезлонгов. По всей видимости, звезда отправилась отдыхать. Как обычно, во время отпуска она дает своей коже отдохнуть, а потому совершенно не использовала макияжа. От укладок 40-летняя бизнесвумен также отказалась, распустив длинные волосы по плечам.

Фигура мечты: Ким Кардашьян восхитила совершенным телом в купальникеКим Кардашьян в новом бикини (фото: instagram.com/kimkardashian)

В руках Ким держит тако - одно из своих любимых блюд мексиканской кухни. К слову, Ким всегда старается выбирать вегетарианские варианты еды. Так что наверняка и в этот раз не изменила своим правилам.

"Это еще тако вторник?!?!", - написала Ким под снимком. "Теперь я хочу тако!", "Я хочу твой веганский тако", "Идеал", "Мой любимый", "Прекрасна", "Вау, ты просто супер", - посыпались на нее в ответ комментарии.

Напомним, недавно Ким показала соблазнительный образ, который составил откровенный корсет и ультрамодный костюм.

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