ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Фигура мечты: полуобнаженная Белла Хадид демонстрирует идеальное тело в купальнике

Новина українською → Понедельник 08 февраля 2021 21:28
Фигура мечты: полуобнаженная Белла Хадид демонстрирует идеальное тело в купальнике Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадид опубликовала серию горячих кадров в купальнике. Девушка показала безупречную фигуру и стильный пляжный наряд.

Фото и ролики модель запостила в своем блоге сети Instagram.

Белла Хадид уже давно покорила фешн-индустрию и мировую сеть. Младшая из знаменитых сестер не раз была названа самой красивой девушкой в мире, несмотря на явное вмешательство мастеров бьюти-индустрии и пластической хирургии. Эффектная внешность и стройная фигура легко позволили 24-летней модели заполучить массу выгодных предложений и украсить обложки рекордного количества глянцевых журналов.

Ранее старшая сестра Беллы - Джиджи - показала первую фотосессию, сделанную после беременности и родов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса мама модель
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Twitter признал Крым российским, поддержав терроризм: разгорается большой скандал
Twitter признал Крым российским, поддержав терроризм: разгорается большой скандал