Фигура мечты: полуобнаженная Белла Хадид демонстрирует идеальное тело в купальнике
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Белла Хадид опубликовала серию горячих кадров в купальнике. Девушка показала безупречную фигуру и стильный пляжный наряд.
Фото и ролики модель запостила в своем блоге сети Instagram.
Белла Хадид уже давно покорила фешн-индустрию и мировую сеть. Младшая из знаменитых сестер не раз была названа самой красивой девушкой в мире, несмотря на явное вмешательство мастеров бьюти-индустрии и пластической хирургии. Эффектная внешность и стройная фигура легко позволили 24-летней модели заполучить массу выгодных предложений и украсить обложки рекордного количества глянцевых журналов.
Ранее старшая сестра Беллы - Джиджи - показала первую фотосессию, сделанную после беременности и родов.