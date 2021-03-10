ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Фигура - огонь! 51-летняя Дженнифер Лопес в костюме из латекса восхитила формами

Новина українською → США, Среда 10 марта 2021 22:35
Фигура - огонь! 51-летняя Дженнифер Лопес в костюме из латекса восхитила формами Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженнифер Лопес в который раз доказала, что ее роскошная фигура с годами становится только более соблазнительной. Звезда позирует в облегающем костюме из латекса, который сделал ее тело просто совершенным.

Фото Дженнифер запостила на своей странице в сети Instagram, вызвав настояний восторг среди своих фанатов.

Дженнифер позирует в топе с длинными рукавами, оголившем живот, а также легинсах с высокой посадкой из белого латекса. Дополняют картину туфли на высоких шпильках с принтом под зебру. Эта съемка была создана для рекламной кампании новой линии обуви от Лопес, которую она создала для американской компании Designer Brands Inc.

Фигура - огонь! 51-летняя Дженнифер Лопес в костюме из латекса восхитила формамиФигура - огонь! 51-летняя Дженнифер Лопес в костюме из латекса восхитила формами

Фигура - огонь! 51-летняя Дженнифер Лопес в костюме из латекса восхитила формамиДженнифер Лопес в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Стройная фигура и молодой внешний вид 51-летней звезды вызвали фурор среди подписчиков. "Дженнифер, ты невероятная", "Эти кадры - это просто что-то", "Безупречна", "Супер", "Фигура - огонь", "Люблю тебя", "Красота", "Милашка", "Какая же ты хорошенькая", - засыпали звезду комплиментами.

Не так давно Дженнифер порадовала также и фото, сделанным в домашней обстановке. Звезда позирует полуобнаженной в собственной ванной, нежась в пене.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Дженнифер Лопес актриса модель певец
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
"Новая почта" повышает тарифы: сколько теперь придется платить
"Новая почта" повышает тарифы: сколько теперь придется платить