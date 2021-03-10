Фигура - огонь! 51-летняя Дженнифер Лопес в костюме из латекса восхитила формами

Дженнифер Лопес в который раз доказала, что ее роскошная фигура с годами становится только более соблазнительной. Звезда позирует в облегающем костюме из латекса, который сделал ее тело просто совершенным.

Фото Дженнифер запостила на своей странице в сети Instagram, вызвав настояний восторг среди своих фанатов.

Дженнифер позирует в топе с длинными рукавами, оголившем живот, а также легинсах с высокой посадкой из белого латекса. Дополняют картину туфли на высоких шпильках с принтом под зебру. Эта съемка была создана для рекламной кампании новой линии обуви от Лопес, которую она создала для американской компании Designer Brands Inc.

Дженнифер Лопес в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Стройная фигура и молодой внешний вид 51-летней звезды вызвали фурор среди подписчиков. "Дженнифер, ты невероятная", "Эти кадры - это просто что-то", "Безупречна", "Супер", "Фигура - огонь", "Люблю тебя", "Красота", "Милашка", "Какая же ты хорошенькая", - засыпали звезду комплиментами.