Финал "И просто так": стилист шоу раскрыла детали невероятного наряда героини Сары Джессики Паркер

В сети только и разговоров, что... о финальном эпизоде "И просто так" (шоу HBO Max And Just Like That...) и наряде героини Сары Джессика Паркер, в котором она блистала в сцене на мосту в Париже в этот четверг.

О том, как его выбирали, рассказала художник по костюмам Молли Роджерс. Именно она работала с 56-летней Паркер и остальными актерами спин-оффа "Секса в большом городе", пишет people.com.

Яркое объемное платье от Valentino, кажется, не оставило равнодушным никого. Даже сама актриса мгновенно влюбилась в свой образ.

Сережки актриса выбрала сама(фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Роджерс рассказала о деталях привлекательного образа Кэрри в финальном эпизоде "И просто так". Она призналась, что вариантов нарядов было несколько, но актриса, едва увидев коралловое платье, просто не хотела смотреть ни на что другое.

"Когда Сара увидела это коралловое платье от Valentino, то сказала: "Не смотри больше другие варианты!". Она была просто влюблена в него!".

Актриса мгновенно влюбилась в свой наряд (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Именно в этом платье Кэрри произвела фурор, сбрасывая прах Бига (Криса Нота) с парижского моста. Для эмоциональной сцены ее образ дополнили парой розовых перчаток и серьгами, а волосы заплели в пучок.

Платье и прическа невероятно гармонично смотрелись (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Роджерс сказала, что дизайнеры по костюмам изначально хотели добавить еще один элемент в образ Кэрри.

"Мы планировали добавить пышный палантин с открытыми плечами, но потом решили, что платья отлично сочетается с выбранной прической – и этого достаточно".

Сара Джессика Паркер тоже не осталась в стороне при выборе наряда (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Сама Паркер тоже приложила руку к выбору наряда своей героини: драгоценности для этой сцены, серьги-кластеры, выбрала именно она.

Также в сети многие отметили сумочку в виде Эйфелевой башни, которую Керри "использовалась не по назначению". Пользователи тут же нашли ее стоимость: Timmy Woods обойдется за 4500 $.

Эффектный клатч (скриншот: timmywoods.com)

Сумочка Керри наделала шума (фото: t.me/mamkina)

Паркер отпраздновала финал And Just Like That... милым постом в Instagram, куда она добавила несколько фото своего платья от Valentino.

Она написала: "Из Манхэттена, Бронкса и всех районов между ними... Всем тем, кто был на мосту в ту красивую, долгую последнюю ночь в Париже...

В создании нашего первого сезона шоу были задействованы сотни людей. Я поднимаю бокал и тост за каждого человека, который вложил в него свое время, талант и преданность", – написала она.

"И за нашу аудиторию, которая приветствовала нас, проводила время с нами и ради которой мы трудимся, вы – причина, по которой мы просыпались каждый день и шли на работу, стараясь изо всех сил продлить это приключение", – подитожила актриса.