Финалист "Холостячки" высказал все, что он думает об избраннике Мишиной: умолял прекратить

Финалист проекта "Холостячка" Алексей Тригубенко не стал избранником главной героини Ксении Мишиной, но стал любимчиком всей страны. Серьезный, заботливый, сдержанный и внимательный парень, который сделал себя сам, запал в душу украинкам. Пока сердце завидного жениха свободно, но отбоя от невест нет – ответить по возможности парень старается каждой, кто ему пишет, даже специально для этого выкраивает время в плотном графике. Но как же сложились на самом деле его отношения с главным соперником и избранником Ксении, Александром Эллертом?

Алексей в интервью для YouTube-канала Виктории Сироклин рассказал, что он думает о победителе проекта и какие у них сложились отношения на шоу.

"Мы в хороших с Сашей отношениях. На самом деле, он удивительный человек. Я когда с ним познакомился на проекте, первые два дня не мог привыкнуть к его юмору. Я все время ржал. Я говорил: "Саша, я тебя умоляю – прекрати шутить. У меня лицо болит. У меня уже крепатура на мышцах лицо. Разве можно так смеятся постоянно?" Он смотрит на меня и ржет. Андрей Рыбак и Саша Эллерт – это всегда были такие ребята, которые делали классное настроение в нашем доме. Невероятно крутой юмор, уникальный Саша. Мы с ним в классных отношениях, но мы не дружим, не общаемся постоянно по понятным причинам. Все понимают прекрасно, что мы не можем с ним дружить. Но я рад, что с ним познакомился и что встретил такого человека. Очень классный он парень", - охарактеризовал бывшего соперника.

Алексей и Александр хорошо ладили на проекте, но после шоу не общаются (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Алексей не винит Ксению за то, то она выбрала не его – он понимает, чем руководствовалась холостячка. Связь с Эллертом он заметил давно, и понимал, что Саша – фаворит Ксении.

"Я чувствовал, что у них есть чувства, больше, чем симпатия. Ксении сложно было сделать выбор, и я ее понимаю прекрасно", - отметил парень.

Тригубенко догадывала, что Мишина может выбрать не его. Финальные эпизоды давались ему непросто, но он решил не сдаваться и сфокусироваться на отношениях с Ксенией.

"Были мысли постоянно, что она может выбрать не тебя. Не был уверен никогда. На последней недели я думал, что 50 на 50 – равные шансы. Я понимал, что у них есть искра и есть чувства. А с другой стороны я понимал, что мне надо максимально проявляться и идти до конца", - вспомнил Алексей.

Алексей чувствовал, что сердце Ксении больше лежит к Александру

Напомним, что ранее Ксения Мишина и Александр Эллерт поделилась планами на свадьбу.