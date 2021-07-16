Финалист популярного ТВ-шоу показал "эйфорическое" видео
Только через несколько месяцев после релиза сингла "Біг", участник шоу "Голос країни 11" Виктор Gorim! Никифоров презентовал новый трек "Ейфорія".
Сохранив эстетику и ряд элементов 80х-90х, песня не до конца погружается в этот вайб, а только частично, оставаясь в современном контексте.
"Трек был написан очень быстро, а в процессе принимала участие вся наша команда. Например - гитары, которые вы слышите в песне, писал наш менеджер! Саундпродюсер Паша Зеленов часто корректирует тексты, а я в свою очередь, делаю вклад в создание аранжировок. Это очень интересный процесс, который объединяет нас. Мы хотели передать летнее настроение, но в нестандартном контексте. Искренне, честно и без фальши. Я думаю, что многие, кто послушает эту песню, узнают себя", - комментирует Gorim!
В поддержку к синглу артист выпустил также mood-video, которое передает уже другое состояние.
"Ейфорія" - песня с привкусом долгожданного лета, запотевшего бокала, вечером, после жаркого дня, отдаленный гул набережных дискотек, во время секса на пляже. Песня про страсть последней встречи, которую ты вспоминаешь в течение жизни. "Ейфорія" - это ночь, о которой ты пожалеешь следующим утром, но никогда не пожалеешь, когда пройдет голова", - добавляет Виктор.
Стоит отметить, что трек эксклюзивно был представлен вживую в рамках популярного ТВ-конкурса "Хит-конвейер" и успешно прошел в финал. В сентябре Gorim! исполнит новый сингл на одной сцене с топ-артистами Украины.
Напомним, недавно украинская поп-звезда очаровала горячими фото и видео с Доминиканы.