Фитнес-мотивация: Алессандра Амбросио покорила сеть спортивной фигурой в крошечном бикини

Звезда показала новый купальник своей линии

Алессандра Амбросио относится к тому типу знаменитостей, которые круглый год радуют фанатов образами в откровенных купальниках. В этот раз звезда поделилась новым фото, на котором примерила бикини из своей новой линии собственного бренда GAL Floripa. Алессандра позирует в бледно-сиреневом купальнике, который отлично подчеркивает золотистый загар ее тела. Пляжный образ знаменитости дополнили крупные солнцезащитные очки, а также серьги и браслет на ноге. Волосы она уложила с помощью любимой укладки всех девушек – пляжную волну.

Новое фото Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Стройное тело звезды с рельефным прессом и точеными руками и ногами в который раз восхитило фанатов. Поклонники гадают, сколько времени нужно провести в спортзале, чтобы выглядеть так роскошно. А также признаются, что Амбросио со своими пляжными образами стала настоящим мотиватором для них.

Алесандра в новом купальнике (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

"Ты лучшая", "Королева", "Морская богиня", "Нереальная", "Горячая мамочка", "Просто совершенна", "Я просто влюблен", - засыпали ее приятными словами.

Напомним, ранее модель показала образ на каждый день. Модель примерила велосипедки, которые не выходят из моды уже который сезон, а также белый свитшот. Получилось стильно и необычно!