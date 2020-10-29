ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Фитнес-мотивация: Алессандра Амбросио покорила сеть спортивной фигурой в крошечном бикини

Новина українською → Четверг 29 октября 2020 21:27
Фитнес-мотивация: Алессандра Амбросио покорила сеть спортивной фигурой в крошечном бикини Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Автор: Lite

Звезда показала новый купальник своей линии

Алессандра Амбросио относится к тому типу знаменитостей, которые круглый год радуют фанатов образами в откровенных купальниках. В этот раз звезда поделилась новым фото, на котором примерила бикини из своей новой линии собственного бренда GAL Floripa. Алессандра позирует в бледно-сиреневом купальнике, который отлично подчеркивает золотистый загар ее тела. Пляжный образ знаменитости дополнили крупные солнцезащитные очки, а также серьги и браслет на ноге. Волосы она уложила с помощью любимой укладки всех девушек – пляжную волну.

Фитнес-мотивация: Алессандра Амбросио покорила сеть спортивной фигурой в крошечном бикини

Новое фото Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Стройное тело звезды с рельефным прессом и точеными руками и ногами в который раз восхитило фанатов. Поклонники гадают, сколько времени нужно провести в спортзале, чтобы выглядеть так роскошно. А также признаются, что Амбросио со своими пляжными образами стала настоящим мотиватором для них.

Фитнес-мотивация: Алессандра Амбросио покорила сеть спортивной фигурой в крошечном бикиниАлесандра в новом купальнике (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

"Ты лучшая", "Королева", "Морская богиня", "Нереальная", "Горячая мамочка", "Просто совершенна", "Я просто влюблен", - засыпали ее приятными словами.

Напомним, ранее модель показала образ на каждый день. Модель примерила велосипедки, которые не выходят из моды уже который сезон, а также белый свитшот. Получилось стильно и необычно!

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса модель актриса
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Кабмин обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций
РБК-Украинаинформационное агентство Кабмин обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций