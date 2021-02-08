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На фоне слухов об измене: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес демонстрируют чувства на людях

Новина українською → США, Понедельник 08 февраля 2021 18:17
На фоне слухов об измене: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес демонстрируют чувства на людях Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес появились вместе на "Суперкубке-2021". Пара решила доказать, что у них в отношениях все прекрасно.

Видео с мероприятия выложил в сеть возлюбленный певицы.

Алекс Родригес попал в неприятную историю: возлюбленного Дженнифер Лопес обвинили в романтической связи на стороне. По словам инсайдеров, бейсболист вел переписки и общался по фейстайму с 30-летней звездой реалити-шоу "Южное очарование" Мэдисон ЛеКрой. Также есть информация, что пара встречалась в Майами. Сама девушка эти заявления опровергла, впрочем, признав, что переписки имели место быть. Но конкретных имен никто не называл. Ни Алекс, ни Дженнифер ситуацию не комментировали.

У Дженнифер и Алекса все прекрасно (фото: instagram.com/arod)

Поэтому появление пары на публике стало доказательством, что влюбленные смогли преодолеть эту ситуацию. Или же что она и правда была сильно преувеличена прессой. Дженнифер и Алекс посетили "Суперкубок-2021". Пара мило улыбалась в камеры, держалась за руки и всячески стремилась показать, что у них все отлично.

Напомним, в прошлом году Лопес с Шакирой стали звездами шоу. В этом году на SuperBowl блистал The Weeknd. По словам бывшего возлюбленного Беллы Хадид, его номер стоил порядка 7 миллионов долларов. Выступление, которое буквально взорвало сеть, сопровождалось балетом в масках, а сам рэпер спел свои хиты прямо с трибун.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала, как выглядеть роскошно в 51 год.

Также певица продемонстрировала молодежный образ.

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