На фоне слухов об измене: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес демонстрируют чувства на людях

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес появились вместе на "Суперкубке-2021". Пара решила доказать, что у них в отношениях все прекрасно.

Алекс Родригес попал в неприятную историю: возлюбленного Дженнифер Лопес обвинили в романтической связи на стороне. По словам инсайдеров, бейсболист вел переписки и общался по фейстайму с 30-летней звездой реалити-шоу "Южное очарование" Мэдисон ЛеКрой. Также есть информация, что пара встречалась в Майами. Сама девушка эти заявления опровергла, впрочем, признав, что переписки имели место быть. Но конкретных имен никто не называл. Ни Алекс, ни Дженнифер ситуацию не комментировали.

У Дженнифер и Алекса все прекрасно (фото: instagram.com/arod)

Поэтому появление пары на публике стало доказательством, что влюбленные смогли преодолеть эту ситуацию. Или же что она и правда была сильно преувеличена прессой. Дженнифер и Алекс посетили "Суперкубок-2021". Пара мило улыбалась в камеры, держалась за руки и всячески стремилась показать, что у них все отлично.

Напомним, в прошлом году Лопес с Шакирой стали звездами шоу. В этом году на SuperBowl блистал The Weeknd. По словам бывшего возлюбленного Беллы Хадид, его номер стоил порядка 7 миллионов долларов. Выступление, которое буквально взорвало сеть, сопровождалось балетом в масках, а сам рэпер спел свои хиты прямо с трибун.