Эти формы! Эшли Грэм в крошечном топе восхитила роскошным телом
Эшли Грэм показала новый образ, который выгодно подчеркнул ее эффектную внешность.
Пышнотелая красотка запостила ролик в своем блоге Instagram.
Эшли Грэм, которая обожает демонстрировать свои пышные формы, показала новый ролик в откровенном наряде. Модель надела белые брюки, а также крошечный топ, который оголил ее грудь. Дополнили весенний образ крупные золотистые серьги-кольца (тренд номер один уже который сезон), а также стильные очки от Quay Australia. Волосы она заплела в высокий дерзкий хвост.
Эшли Грэм покорила роскошной фигурой (фото: instagram.com/ashleygraham)
Модель сделала яркий макияж и посылает поклонникам воздушные поцелуи. Выглядит Эшли превосходно, за что и получила массу комплиментов: "Да, королева", "Черт побери", "Так мила", "Восхитительна", "Лучшая", "Выглядишь классно", "Ролевая модель", "Господи, ты можешь продать мне все что угодно", "Удивительная"…
Эшли Грэм - смелая девушка (фото: instagram.com/ashleygraham)
В сториз Грэм также добавила фото в черном комплекте нижнего белья, продемончтрировав свою фигуру во всей красе.
Эшли Грэм на днях показала редкие семейные кадры. Модель отдыхает с мужем и сыном на морском курорте.