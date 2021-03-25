Эти формы! Эшли Грэм в крошечном топе восхитила роскошным телом

Эшли Грэм, которая обожает демонстрировать свои пышные формы, показала новый ролик в откровенном наряде. Модель надела белые брюки, а также крошечный топ, который оголил ее грудь. Дополнили весенний образ крупные золотистые серьги-кольца (тренд номер один уже который сезон), а также стильные очки от Quay Australia. Волосы она заплела в высокий дерзкий хвост.

Эшли Грэм покорила роскошной фигурой (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель сделала яркий макияж и посылает поклонникам воздушные поцелуи. Выглядит Эшли превосходно, за что и получила массу комплиментов: "Да, королева", "Черт побери", "Так мила", "Восхитительна", "Лучшая", "Выглядишь классно", "Ролевая модель", "Господи, ты можешь продать мне все что угодно", "Удивительная"…

Эшли Грэм - смелая девушка (фото: instagram.com/ashleygraham)

В сториз Грэм также добавила фото в черном комплекте нижнего белья, продемончтрировав свою фигуру во всей красе.