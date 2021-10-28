Фото с родов и кормление грудью: 7 знаменитостей, которые смело транслируют реалии материнства в Instagram

На днях Эмили Ратаковски раскрыла подробности своих родов в мельчайших деталях. 30-летняя модель и бизнесвумен собирается выпустить книгу "Мое тело", и сейчас завлекает фанатов отрывками из нее. Молодая женщина призналась, что роды сопровождались "всепоглощающей болью, которую она ощущала каждой клеткой своего тела", и она всерьез опасалась, что они с малышом "не справятся". Ранее Ратаковски делилась интимными кадрами на последних сроках беременности, а после рождения сына - первыми моментами с ним.

И Эмили - далеко не первая и не единственная, кто любит откровенничать на эти темы. Вспоминаем, кто еще из знаменитых мамочек любит транслировать свои материнские будни в сеть.