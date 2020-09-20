ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как фотографируются девочки и мальчики: Влад Яма наглядно показал разницу

Новина українською → Воскресенье 20 сентября 2020 19:37
Как фотографируются девочки и мальчики: Влад Яма наглядно показал разницу Влад Яма с женой (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Марина Настевич

Судья "Танцев со звездами" посетил с женой живописное место

Известный украинский хореограф и бессменный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма обожает свою жену Лилиану и маленького сына Леона. Семейство очень любит путешествовать и делает это при любой возможности - так, в перерыве между съемками "Танцев со звездами" они успели выбраться на Азовское море.

Также звездная пара заехала на живописное Розовое озеро в Херсонской области, где они устроили яркую фотосессию. Эффектными кадрами, на которых запечатлена в основном Лилиана, Влад поделился в своем Instagram-аккаунте.

В подписи хореограф шутливо рассказал, в чем принципиальная разница между тем, как фотографируются девушки, и как это делают парни. Ну и показал наглядно на снимках!

Как фотографируются девочки и мальчики: Влад Яма наглядно показал разницуКак фотографируются девочки и мальчики: Влад Яма наглядно показал разницу

Отметим, что его супруга по-всякому позировала на высохшем участке озера, где осталось много соли на поверхности. Сам Яма же сделал лишь одно фото.

Как фотографируются девочки и мальчики: Влад Яма наглядно показал разницуКак фотографируются девочки и мальчики: Влад Яма наглядно показал разницуКак фотографируются девочки и мальчики: Влад Яма наглядно показал разницу

"ДЕВОЧКА:
-Сфоткай, пожалуйста...
-Так, чтобы ноги длинные были...
-Теперь чуть крупнее, от колен...
-Ещё крупнее...
-Ближе...
-В смысле дальше...
-А сейчас «типа я иду»...
-И силуэтом...
-И руки крупно...
-Ещё парочку...

МАЛЬЧИК:
-А меня - просто чтобы соль было видно", - поделился впечатлениями от фотосета с супругой Влад.

Как фотографируются девочки и мальчики: Влад Яма наглядно показал разницу

Влад Яма с женой устроили эффектную фотосессию на Розовом озере на Херсонщине (фото: instagram.com/vladyama_official)

Отметим, что девушка позировала в коротких серых шортах и черном топике, восхищая тонкой талией и изящной фигурой.

В комментарии под публикацией Лилиана похвалила мужа за красивые фото.

"Ну молодец же! Справился!" - написала она.

Фолловеры с ней полностью согласились и оставили паре много теплых слов.

  • Какая красивая пара, смотреть на вас - невероятное удовольствие
  • Супер клёвая пара!!!
  • За каждой великой женщиной и головокружительным кадром стоят 149 неудачных...такова наша сущность
  • Да да)) один в один. а вы - классные
  • С такой моделью каждый может стать гениальным фотографом
  • Прям любо глянуть на Вашу пару, такие Вы оба милахи!
  • Как Владу повезло!!!)) Всегда любуюсь Вами.
  • Красуня , королєвішна!!!! Фотки супер, я теж мрію там побувати!!!!
  • Ви просто супер,красотка
  • Великолепная модель у супер фотографа

Ранее Влад Яма показал, как с семьей отдыхает на Азовском море. На фото попали сразу три поколения семейства Ям.

Также сообщалось, что Влад Яма побаловал фотосетом с женой и сыном и рассказал, что семья для него – самое главное.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Влад Яма Танцы со звездами
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Беларусь протестует 43-день подряд: что известно
РБК-Украинаинформационное агентство Беларусь протестует 43-день подряд: что известно