Как фотографируются девочки и мальчики: Влад Яма наглядно показал разницу

Судья "Танцев со звездами" посетил с женой живописное место

Известный украинский хореограф и бессменный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма обожает свою жену Лилиану и маленького сына Леона. Семейство очень любит путешествовать и делает это при любой возможности - так, в перерыве между съемками "Танцев со звездами" они успели выбраться на Азовское море.

Также звездная пара заехала на живописное Розовое озеро в Херсонской области, где они устроили яркую фотосессию. Эффектными кадрами, на которых запечатлена в основном Лилиана, Влад поделился в своем Instagram-аккаунте.

В подписи хореограф шутливо рассказал, в чем принципиальная разница между тем, как фотографируются девушки, и как это делают парни. Ну и показал наглядно на снимках!

Отметим, что его супруга по-всякому позировала на высохшем участке озера, где осталось много соли на поверхности. Сам Яма же сделал лишь одно фото.

"ДЕВОЧКА:

-Сфоткай, пожалуйста...

-Так, чтобы ноги длинные были...

-Теперь чуть крупнее, от колен...

-Ещё крупнее...

-Ближе...

-В смысле дальше...

-А сейчас «типа я иду»...

-И силуэтом...

-И руки крупно...

-Ещё парочку...

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МАЛЬЧИК:

-А меня - просто чтобы соль было видно", - поделился впечатлениями от фотосета с супругой Влад.

Влад Яма с женой устроили эффектную фотосессию на Розовом озере на Херсонщине (фото: instagram.com/vladyama_official)

Отметим, что девушка позировала в коротких серых шортах и черном топике, восхищая тонкой талией и изящной фигурой.

В комментарии под публикацией Лилиана похвалила мужа за красивые фото.

"Ну молодец же! Справился!" - написала она.

Фолловеры с ней полностью согласились и оставили паре много теплых слов.

Какая красивая пара, смотреть на вас - невероятное удовольствие

Супер клёвая пара!!!

За каждой великой женщиной и головокружительным кадром стоят 149 неудачных...такова наша сущность

Да да)) один в один. а вы - классные

С такой моделью каждый может стать гениальным фотографом

Прям любо глянуть на Вашу пару, такие Вы оба милахи!

Как Владу повезло!!!)) Всегда любуюсь Вами.

Красуня , королєвішна!!!! Фотки супер, я теж мрію там побувати!!!!

Ви просто супер,красотка

Великолепная модель у супер фотографа

Ранее Влад Яма показал, как с семьей отдыхает на Азовском море. На фото попали сразу три поколения семейства Ям.

Также сообщалось, что Влад Яма побаловал фотосетом с женой и сыном и рассказал, что семья для него – самое главное.