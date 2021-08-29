Фраймут рассекретила свои зароботки в соцсети и сделала признание: "я за богатство"

Ольга Фреймут недавно призналась, как и на чем зарабатывает после ухода с ТВ , а теперь оказалось, что у звезды есть еще один неплохой источник дохода – Instagram. Стоит отметить, что многие звезды используют фотоблог для коллаборций с брендами, и делают это весьма успешно. Но Ольга отмечает, что расценки на пиар у нее немаленькие.

Так, например, рекламный пост на личной странице звезды стоит дороже, чем Stories.

"Мы специально поставили высокие цены. Реклама в сторис стоит 700 долларов. Каждая следующая реклама - также 700 долларов. Пост – это дополнительная услуга", — рассказала ведущая.

Ольга отметила, что по бартеру не работает. Тоесть обменять рекламу на продукт или услугу от заказчика не соглашается. Кроме этого, телезвезда не ведет корпоративы. Ранее. Когда она еще занималась ведением мероприятий, ее услуги стоили 5-6 000 долларов.

Ольга рассказала о своих амбициях и доходах

"Это мало. Мои коллеги за свои услуги берут гораздо больше денег", - заявила Фреймут, намекнув на "усатого коллегу" в пышной шевелюрой, но имен не называла.

На данный момент Фреймут ведет конференции, презентации, модерирует мероприятия.

Ольга призналась, что у нее всегда был амбиции, а лучший мотиватр для ведущей – ее дети.

"Я за богатство. Если пришла в этот мир, зачем мне бидосей по этому миру ходить? Я хочу сполна прожить эту жизнь. У меня есть мечта купить частный самолет, чтобы мои дети учились в хороших школах. Чтобы я на старости лет не оказалась, где-то в доме престарелых под Житомиром, а в Бад-Рагац", - поделилась своими взглядами на жизнь Ольга.