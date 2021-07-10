Фреймут рассекретила источники дохода, личное авто и впечатлила внушительным гонораром

Ольга Фреймут активно учит пользователей сети этикету – ведущая снимает короткие ролики для фотоблога, где рассказывает, как себя вести в щекотливых ситуациях. А вот на ТВ возвращаться пока не намерена.

Так, Ольга стала главной героиней свежего выпуска " 33 за 3 " и ответила на вопросы ведущей Александры Кучеренко.

Ольга – многогранная и разноплановая личность. Саму себя она может охарактеризовать, как справедливую, опрятную и стервозную. К слову, она считает себя одной из самых лучших ведущих Украины, а в топ-3 профи включила также Дмитрия Комарова и Олега Панюту.

К слову, самым значимым достижением в жизни Ольга считает карьеру. Правда, в последнее время ей не нравиться, как она выглядит в кадре, поэтому на телевидение возвращаться пока не намеренна, невзирая на на то, что ее муж Владимир Локотко – телепродюсер.

Ольга не хочет возвращаться на ТВ (фото: instagram.com/freimutolia)

"Очень плохо работать с мужем. А "Ревизор" на бис… Успех "Ревизора" не повторить, поэтому я оставлю его воспоминаниях и не буду трогать", - призналась Фреймут.

Вместе с этим, у Ольги имеются и серьезные комплексы. К примеру, она признается, что так и не преодолела в себе комплекс некрасивого тела, а также призналась, что бы поменяла в себе.

"Изменила бы голос. Хотела бы солидный и уверенный голос", - заявила ведущая.

Ольга вспомнила самый ужасный комплимент, который слышала. Им ведущую "наградил" бывший. "Он сказал, что у меня очень большие легкие", - рассказала Фреймут.

Ольга оказалась суеверным человеком (фото: instagram.com/freimutolia)

У ведущей имеются и фобии. Так, она боиться летать в самолетах. У нее также имеется своеобразия личная примета. После выхода из дома первым она должна встретить мужчину. "Если я увижу женщину, то все", - признается она.

Также Ольга рассекретила источники своих доходов. К слову, между популярностью и деньгами она выбирает последнее. Так, сейчас Ольга зарабатывает как коуч по этикету. "Это этикет – лекции, конференции, книги", - рассказала о личных источниках финансового благополучия ведущая.

Она вспоминала о самом солидном гонораре за всю жизнь. "Был новогодний корпоратив, после него рассчитались. Я дома посмотрела и поняла, что я могу купить квартиру", - вспомнила Ольга.

Ведущая ездит на солидном авто - Range Rover Evoque. Последний роскошный подарок от мужа – колье Bvlgari. К слову, в муже ее пугает его педантичность.

Ольга рассекретила самый внушительный гонорар