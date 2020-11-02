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Фреймут стала "ведьмой" и показала лучший номер на "Танцах со звездами"

Новина українською → Понедельник 02 ноября 2020 09:30
Фреймут стала "ведьмой" и показала лучший номер на "Танцах со звездами" Илья Падзина и Ольга Фреймут на "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Светлана Мащенко

"Танцы со звездами" покинула Ольга Фреймут, вызывав радость хейтеров

"Танцы со звездами" после 10 эфира 1 ноября покинули Ольга Фреймут и Илья Падзина. Необычным в их уходе было то, что пара не танцевала "за жизнь", а ушла, получив наименьшее количество баллов от судей и голосов от зрителей.

Ольга танцевала в это воскресенье с Дмитрием Дикусаром (в рамках обмена партнерами).

Эфир от 1 ноября был посвящен Хэллоуину, поэтому танцы были мистическими. Ольга предстала перед зрителями в образе Панночки-ведьмы из гоголевского "Вия". А Дикусар стал Хомой, что пытался устоять перед ее чарами.

Фокстрот Ольги и Дикусара высоко нахваливали судьи, которые ранее преимущественно критиковали телеведущую. Особенно танец понравился Владу Яме и Григорию Чапкису. Но это не спасло Фреймут от вылета.

Ольга Фреймут и Дмитрий Дикусар, фокстрот (видео: YouTube/Танці з зірками)

В следующем эфире в проекте будут танцевать такие пары:

  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,
  • Санта Димопулос и Макс Леонов,
  • Юлия Санина и Дима Жук,
  • Сергей Мельник и Аделина Дели,
  • Сергей Танчинец и Яна Цыбульская.

Отметим, что букмекеры который эфир предрекают вылет из проекта Сергею Танчинцу из группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Но их пара с Яной Цыбульской снова осталась на проекте.

Ранее мы также писали, что судья Григорий Чапкис назвал лучшее танго за всю историю проекта "Танцы со звездами".

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