Фролова в купальнике поразила стройностью и очаровала умениями сыночка: "кайф в чистом виде"
Василиса Фролова пять месяцев назад родила первенца Родиона. Ведущая призналась, что уже и не надеялась стать мамой, поэтому малыша считает настоящим подарком судьбы. Буквально с первых месяцев жизни мальчика Василиса брала его с собой на различные мероприятии, так что он буквально с пеленок влился в активную светскую жизнь. Тем временем, его мама может похвастаться стройными формами после родов, которые демонстрирует в открытых аутфитах.
Василиса запостила совместное фото с сыном в Instagram, на котором предстала в полосатом слитном купальнике.
Она делает селфи, держа непоседу Родина на руках. Малыш улыбаеться, а его мама демонстрирует стройные формы на камеру.
"Огромный человек-улыбака передает привет", – подписала милые кадры с малышом 43-летняя ведущая.
Василиса Фролова очаровала селфи с сыночком (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Комплимент для Василисы оставила еще одна новоиспеченная звездная мамочка - MamaRika . "Какой он кайфовый у тебя", - написала певица. "Уверена, твой не хуже", - ответила звездной подруге ведущая. А музыкант и лидер группы O.Torvald Женя Галич оставил смайлы-сердечки. Певица и участница дуэта "Алиби" Анна Завальская также не удержалась от комплементов: "Ну кайф в чистом виде".
- Малыш точно любит фоткаться
- Сладость
- Классные
- Какой обояха-хохотун
- Мамина улыбка
- Сладенькая пупуська
- Какой красавчик
- Невероятно круто
- Красивый малыш, красивая малышка
- Какой пупсяш хорошенький
- Славный малыш
Также Василиса показала заплыв сыночка в бассейне. "Как рыба в воде", – восхитилась умениями мальчика звездная мама.
Василиса показала умения маленького Родиона (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Напомним, что ранее Василиса Фролова устроила учебный заплыв в море с маленьким Родионом.