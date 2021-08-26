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Фролова в купальнике поразила стройностью и очаровала умениями сыночка: "кайф в чистом виде"

Новина українською →
Четверг 26 августа 2021 17:52
Фролова в купальнике поразила стройностью и очаровала умениями сыночка: "кайф в чистом виде" Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Автор: Ольвия Агаркова

Василиса Фролова пять месяцев назад родила первенца Родиона. Ведущая призналась, что уже и не надеялась стать мамой, поэтому малыша считает настоящим подарком судьбы. Буквально с первых месяцев жизни мальчика Василиса брала его с собой на различные мероприятии, так что он буквально с пеленок влился в активную светскую жизнь. Тем временем, его мама может похвастаться стройными формами после родов, которые демонстрирует в открытых аутфитах.

Василиса запостила совместное фото с сыном в Instagram, на котором предстала в полосатом слитном купальнике.

Она делает селфи, держа непоседу Родина на руках. Малыш улыбаеться, а его мама демонстрирует стройные формы на камеру.

"Огромный человек-улыбака передает привет", – подписала милые кадры с малышом 43-летняя ведущая.

Фролова в купальнике поразила стройностью и очаровала умениями сыночка: &quot;кайф в чистом виде&quot;

Фролова в купальнике поразила стройностью и очаровала умениями сыночка: &quot;кайф в чистом виде&quot;

Василиса Фролова очаровала селфи с сыночком (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Комплимент для Василисы оставила еще одна новоиспеченная звездная мамочка - MamaRika . "Какой он кайфовый у тебя", - написала певица. "Уверена, твой не хуже", - ответила звездной подруге ведущая. А музыкант и лидер группы O.Torvald Женя Галич оставил смайлы-сердечки. Певица и участница дуэта "Алиби" Анна Завальская также не удержалась от комплементов: "Ну кайф в чистом виде".

  • Малыш точно любит фоткаться
  • Сладость
  • Классные
  • Какой обояха-хохотун
  • Мамина улыбка
  • Сладенькая пупуська
  • Какой красавчик
  • Невероятно круто
  • Красивый малыш, красивая малышка
  • Какой пупсяш хорошенький
  • Славный малыш

Также Василиса показала заплыв сыночка в бассейне. "Как рыба в воде", – восхитилась умениями мальчика звездная мама.

Фролова в купальнике поразила стройностью и очаровала умениями сыночка: &quot;кайф в чистом виде&quot;

Фролова в купальнике поразила стройностью и очаровала умениями сыночка: &quot;кайф в чистом виде&quot;

Фролова в купальнике поразила стройностью и очаровала умениями сыночка: &quot;кайф в чистом виде&quot;

Василиса показала умения маленького Родиона (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Напомним, что ранее Василиса Фролова устроила учебный заплыв в море с маленьким Родионом.

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Василиса Фролова
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