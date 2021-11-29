Фронтвумен KAZKA удивила кардинальными перевоплощениями: впечатляющие фото и видео

Зрителей шестого эфира шоу "Маска" на канале "Украина" поразила VIP-гостья проекта - певческая и говорливая Пальчика, созданная по рисунку маленького поклонника проекта.

Героиня покорила украинцев своим нежным голосом, благодаря чему детективам "Маски" удалось рассекретить звезду в костюме - там маскировалась солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно сбросила около 20 кг .

В частности, DZIDZIO обратил внимание на подсказку о Пальчике, в которой показывали нимб над головой. Поэтому он решил поинтересоваться у героини, имеет ли она прямое отношение к композиции "Свята", на что Пальчика ответила, что эта песня имеет отношение к каждому.

Как бы участница не пыталась скрыть свой голос, но тембр ее выдал.

DZIDZIO и Андрей Данилко были уверены - там точно скрывается Саша Зарицкая.

Зарицкая приняла участие в шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

"У меня был один случай, связанный с ней. Пальчика, скажи, пожалуйста, не просила ли ты у меня зажигалку у дома по адресу Крещатик, 25, во дворе?" - задал вопрос героине Данилко.

Оригинальная гостья ответила, что просила не зажигалку, а кое-что другое.

"Это она! Саша Зарицкая! Она себя сдала", - воскликнул убежденный в правильности своей догадки Данилко.

И когда героиня сняла маску, все увидели, что в этом образе действительно пряталась Александра.

Зарицкая приняла участие в шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Добавим, что недавно KAZKA совместно с ROXOLANA презентовали клип на трек "Не своя", написанный на стихи знаменитого поэта-футуриста Михайля Семенко.

Саша Зарицкая (фото: пресс-служба KAZKA)

По сюжету клипа главные героини сталкиваются с изменой мужчин и помогают друг другу проучить своих бойфрендов.

Обе певицы предстают в видео в непривычных для себя образах - ROXOLANA исполняет "сумасшедший" танец, расправляясь с женихом своей подруги, а Зарицкая, которая в видео превратилась в блондинку, безжалостно распиливает пополам машину с мужем, который изменяет ее подруге.

"На съемках клипа "Не своя" мы изрядно повеселились. Мне очень понравился мой образ - до этого я никогда не превращалась в блондинку! Но на самом деле это видео о взаимоподдержке, которая особенно нужна тогда, когда кто-то из нас переживает обман или предательство. Мы с Роксоланой показываем, что дружба и девичья солидарность способны победить любые невзгоды", - рассказала Саша.