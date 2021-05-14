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Из гадкого утенка в прекрасного лебедя: Риз Уизерспун показала, какой была в школе

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США, Пятница 14 мая 2021 21:22
Из гадкого утенка в прекрасного лебедя: Риз Уизерспун показала, какой была в школе Риз Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: Lite

Риз Уизерспун - признанный голливудский секс-символ, самая известная киноблондинка и просто красавица, которая в свои 45 может похвалиться идеальной фигурой. Но так было не всегда.

Оказывается, в детстве девочка была практически "гадким утенком", что продемонстрировала сама Риз в своем блоге.

Риз позирует на снимке в 11-летнем возрасте. На девочке надеты черные брюки, а также полосатый джемпер с крупной эмблемой на груди. Ничем не приметная, в огромный очках и с растрепанной прической, Риз практически неузнаваема. Разве что обворожительная улыбка выдает будущую звезду мировых экранов.

Из гадкого утенка в прекрасного лебедя: Риз Уизерспун показала, какой была в школеИз гадкого утенка в прекрасного лебедя: Риз Уизерспун показала, какой была в школеРиз Уизерспун стала настоящей красавицей (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Это 1987 год. Ты получила новый крутой свитер Benetton. Ты запомнила все слова Белинды Карлайл "Небеса - это место на Земле". В эти выходные поедешь на день рождения на роликовых коньках и поиграешь в Убийцу драконов в аркаде. Ешь Whatchamacallits и пей Cherry Cokes. ЖИЗНЬ ХОРОША. #tbt", - добавила подпись Уизерспун.

В ответ фанаты засыпали ее умиленными комментариями. Фолловерам кажется, что Риз была очень милым ребенком. Хотя многие в то же время восхитились, как из такой простой малышки выросла столь роскошная кинодива.

Также Риз показала свое фото более раннего периода детства.

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