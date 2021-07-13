Гаджеты не потребуются: Анна Ризатдинова рассказала, чем увлечь ребенка на каникулах

На самом деле, я увлекаю ребенка тоже спортом. Сейчас Рома со мной на гимнастических сборах. У нас есть обычный мяч, есть теннисный мяч, если он видит какие-то тренажеры, он сразу на них забирается и начинает что-то делать...

Для меня важно в эпоху гаджетов, когда дети в основном сидят, чтобы ребенок был в движении. Если мама делает какие-то упражнения, то и ребенок делает их. Я всем советую: если вы идете заниматься спортом, берите с собой ребенка. Он будет повторять за вами, приучаться к работе, к труду. Дайте ему теннисный мячик либо обычный футбольный мячик, и ребенок будет занят, - советует олимпийская чемпионка.