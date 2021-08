Гранжевая Троещина, пейзажи столицы и казацкий дух: самые яркие клипы мировых звезд, снятые в Украине

Взрыв чартов и престижные премии

Эти работы, снятые в Киеве, стали мегапопулярными и принесли своим авторотам престижные награды и миллионные просмотры, а столичные достопримечательности – удачу!

Zayn - Flames

Британский певец, экс-участник некогда культовой поп-группы One Direction и возлюбленный супермодели Джиджи Хадид Зейн Малик (Zayn) в ноябре 2019 года снял зрелищный оригинальный клип на хит Flames в именно столице Украины.

Одной из основных локаций стала киевская Национальную библиотеку имени Вернадского, также в кадр попал недостроенный Дарницкий вокзал.

Miley Cyrus - Nothing Breaks Like a Heart

Еще одна яркая звезда с мировым именем – скандальная Майли Сайрус в 2018 ради съемок клипа на свой бенгер Nothing Breaks Like a Heart перекывала Даринцкий мост и устраивала настоящие гонки – итог вышел эффектным и зрелищным.

Avicii - Lonely Together ft. Rita Ora

Этот потрясающий тандем буквально взорвал медиа-пространство видеоработой на трек Lonely Together. Видеоряд для него записывали на Рыбацком мосту, в Ботаническом саду им. Гришко и парке Победа.

Видео заслуженно стало лучшим танцевальным клипом по версии MTV Video Music Awards и набрало миллионные количества просмотров на YouTube.

DJ Shadow Nobody Speak

Клип американца DJ Shadow - Nobody Speak был снят в 2016 году в Национальном центре "Украинский дом" в Киеве. Примечательно, что он попал в топ-100 лучших видеоработ в истории по версии авторитетного издания Rolling Stone.

Coldplay - Trouble In Town

Легендарная британская группа засветила в атмосферном клипе на песню Trouble In Town киевскую Ленинскую кузнецу, виды ЖК Chicago Central House около метро "Олимпийская", Дом одежды на Львовской площади, торговый центр "Украина" и Premier Hotel Lybid. К слову, особо внимательные могут рассмотреть в видео даже кадры из киевского супермаркета с украинскими продуктами на полках.

Netta - Bassa Sabbaba

Израильская певица и победительница "Евровидения 2018" Нетта Барзилай или просто Netta также не смогла обойти вниманием киевские локации. Так, ее клипе на песню Bassa Sabbaba можно увидеть библиотеку Вернадского, Дарницкий мост и высотки на Позняках.

К слову, Нетте так понравилась Украина, что после посещения Киева она написала в Instagram: "Украина, ты обняла меня так крепко, что я захотела остаться здесь навсегда!".

Editors - Frankenstein

Британские рокеры Editors в 2019 году в украинской столице сняли атмосферную работу Frankenstein. В клипе сразу же бросается в глаза проспект Победы, Национальный цирк, спальные районы и традиционные желтые маршрутки.

Lola Marsh - Echoes

Израильская инди-поп-группа Lola Marsh в киевском Дворце культуры им. Королева сняла видео на свою композицию Echoes. Здесь все логично – много светлого свободного пространства и царящий дух семидесятых. Не даром даже The New York Times назвали клип "ретро-волшебным".

Любимое место звезд – гранжевая Троещина

К слову, одной из любимейших локаций для съемок у мировых звезд стала… киевская Троещина. В этом колоритном районе с гранжевой эстетикой клипы снял легендарный британский дуэт Hurts – локации этого известного столичного спального района можно увидеть сразу в двух их видеоработах: Wings (2015 год) и Beautigul Ones (2017 год).

Шотландец Паоло Нутини именно на Троещине снял свою самую известную видеоработу Iron Sky. У него получился целый футуристический фильм-антиутопия, который в 2014 году получил сразу две награды престижной музыкальной премии UK Music Video Awards!

Датская певица MØ тоже наведалась на Троещину с рабочим визитом. В 2015 году она выпустила клип на песню Kamikaze – одну из своих самых успешных видеоработ в карьере. Заросшая окраина жилого массива стала отменной локацией для веселья панков-музыкантов.

Сразу в двух клипах британских рок-музыкантов из группы Nothing But Thieves - Sorry и Amsterdam - можно увидеть торещенские высотки и узнать знакомые локации и улицы.

А их землячка, британская певица Charli XCX на пустырях Троещины сняла зрелищный клип "White Merсedes", в котором жгла авто и скакала на лошади.

Не Киевом единым

Не только в Киеве звезды с мировым именем снимают свои атмосферные клипы, но и его окресности стали отличной локацией для видеоработ знаменитостей.

Oh Wonder - Hallelujah

Британская группа Oh Wonder под Киевом снимала клип на песню "Hallelujah". Кстати, он был записан одним дублем, но далеко не с первой, а с 20 попытки, а сам творческий процесс занял 12 часов. Локация – заброшенный гольф-клуб.

Tame Impala - Let It Happen

Австралийская группа снимала в Киеве целых две видеоработы. В 2010 году они впервые нагрянули в украинскую столицу, а уже через 5 лет, завоевав мировую известность и популярность, вернулись в Киев для съемок клипа на песню Let It Happen, а также заглянули в пригородный аэропорт "Борисполь", где была отснята часть кадров для видеоработы.

Pink Floyd – Marooned

Легенды рок-музыки Pink Floyd не смогли устоять перед постапокалиптическими видами Припяти. Музыканты прилетели в 2014 году в Украину, чтобы снять заброшеный город для композиции из переизданного альбома The Division Bell.

Mumford & Sons - Ditmas

Популярная британская фолк-группа и обладатели "Грэмми" Mumford & Sons по-настоящему отожгла во время съемок клипа в селе под Киевом в 2015 году. В красочной работе лейтмотивом стала казацкая тематика, но в этом заслуга режисера видео Алекса Саутэма, который, как оказалось, интересуется историей казачества.

Это далеко не весь список зарубежных звезд, которые по достоинству оценили украинские локации и пейзажи и с удовольствием прониклись духом наших городов. Уверенны: дальше – больше!