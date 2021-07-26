Гематома на пояснице: Никитюк травмировалась в Черногории и перешла на хлеб после отдыха с шиком

Леся Никитюк уже вернулась из солнечной Черногории, где она успела отдохнуть и насладиться морем, погодой и кухней, в Киев.

Она показала instagram фото с чемоданом и цветами в руках, а также сообщила о случившейся с ней в последний день отдыха неприятности.

Ведущая упала с лодки и заработала гематому на пояснице. Конечно, это отразилось на ее настроении.

Леся травмировалась на отдыхе

Также на странице в instagram она показала "контрастные" фото с популярного курорта и домашний кадр.

Леся вернулась в Киев из Черногории (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На первом снимке Леди Ле позирует в пестром бикини с полной ладьей фруктов и ягод в руках. На заднем фоне виднеются яхты и лодки, а также блестит морская гладь. Сама ведущая спряталась в тени пальм.

Ведущая показала солнечные снимки с курорта (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На втором кадре ведущая красуется на террасе квартиры в удобном топе и белоснежной легкой рубашке – она держит в руках хлеб и прячется под тень от огромного разлогого листа комнатного растения - монстеры. На лице у Леси нет ни грамма макияжа.

Домашнее фото Леси позабавило сеть (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Як може бути такий сильний перепад… Привіт, Київ", - подписала фото Леди Ле.

Поклонники оценили юмор ведущей и оставили немало комментариев под постом.