Гематома на пояснице: Никитюк травмировалась в Черногории и перешла на хлеб после отдыха с шиком
Леся Никитюк уже вернулась из солнечной Черногории, где она успела отдохнуть и насладиться морем, погодой и кухней, в Киев.
Она показала instagram фото с чемоданом и цветами в руках, а также сообщила о случившейся с ней в последний день отдыха неприятности.
Ведущая упала с лодки и заработала гематому на пояснице. Конечно, это отразилось на ее настроении.
Леся травмировалась на отдыхе
Также на странице в instagram она показала "контрастные" фото с популярного курорта и домашний кадр.
Леся вернулась в Киев из Черногории (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
На первом снимке Леди Ле позирует в пестром бикини с полной ладьей фруктов и ягод в руках. На заднем фоне виднеются яхты и лодки, а также блестит морская гладь. Сама ведущая спряталась в тени пальм.
Ведущая показала солнечные снимки с курорта (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
На втором кадре ведущая красуется на террасе квартиры в удобном топе и белоснежной легкой рубашке – она держит в руках хлеб и прячется под тень от огромного разлогого листа комнатного растения - монстеры. На лице у Леси нет ни грамма макияжа.
Домашнее фото Леси позабавило сеть (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Як може бути такий сильний перепад… Привіт, Київ", - подписала фото Леди Ле.
Поклонники оценили юмор ведущей и оставили немало комментариев под постом.
- Леся, обожаю ваш юмор
- Так бывает: вчера устрицы, просеко, а сегодня хлеб растягиваешь до получки
- Держись! Вода и хлеб - это непросто
- Леся, вы прекрасны, как всегда
- Леся, Вы прелесть!
- Три корочки хлеба
- Умная,смешная.Красивая,вкусная,и очень-очень секси
- Ах Леся, огонь
Напомним, что ранее Леся Никитюк позабавила отелем имени себя.