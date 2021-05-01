Всегда была гением пиара: Полякова высказалась о скандале с Кароль и отношениях с Каменских

Оля Полякова не стесняется говорить то, что думает и открыто обсуждает острые темы, а также подчас шокирует признаниями. Так, одним из последних громких скандалов с ее участием стал публичный конфликт с Тиной Кароль . Это случилось после неосторожного высказывания "Королевы ночи" о коллеги в одном из выпусков гипершоу "Маска" на канале "Украина". Так, Оля рассказала о случившемся, а также сделала неожиданное признание об еще одной звездной коллеге Насте Каменских.

Потап обратил внимание на то, что после громкого конфликта Тина через неделю изменила имидж и выпустила клип на песню "Скандал". Продюсер поинтересовался не сговорились ли певицы и не устроили ли спланированную пиар-акцию. Полякова категорически отрицает это предположение.

"Тина всегда была гением пиара. Она всегда умеет из любой жизненной ситуации… Они были, естественно, готовы к этому. Поэтому так и произошло. Я сказала, эти это не вырезали. Я тут же поняла, что это выглядит не очень. Я сразу же извинилась и забыла. А потом началось это вот все. Прошло и прошло", - высказалась артистка.

"Мне очень приятно, что под песней "Скандал" из 10 000 комментариев 9 559 про меня", - пошутила певица.

Совпадения буквально преследуют Олю. Например, так произошло и с Настей Каменских. Полякова готовила релиз песни "Большая девочка" и в то же время вышел трек жены Потапа – "Девочки рулят". Так же произошло и с запуском шоу. Оля готовила проект о девочках вместе с дочками Машей и Алисой, как на YouTube вышло реалити Насти "Девочки рулят".

Оля откровенно высказалась о Каменских и конфликте с Кароль

"В моей нише, в моем жанре у меня нет конкурентов. Настя она другая и она для другой публики. Моя публика более взрослая", - высказалась о конкуренции с женой Потапа Оля.

Рэпер признался, что Настя обожает Олю, ведь вместе они работали не в одной передаче ("Х-фактор", "Маска"). "Я обожаю Настю!" – заявила Полякова.