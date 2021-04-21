Герой девичьих грез: Бритни Спирс восхитила сеть красотой 15-летнего сына

Бритни Спирс вновь стала предметом обсуждения в сети. Но в этот раз не из-за тревожных постов и публикаций , а по более приятной причине.

Бритни Спирс редко публикует общие снимки со своими детьми, а потому поклонники не сразу узнали подросшего Шона. Парень, одетый в духе всех героев грез тинейджеров в джинсовую куртку и бейсболку, заметно повзрослел и похорошел. В сети тут поднялись разговоры о том, каким красавчиком он растет и сколько сердец завоюет.

Бритни Спирс с сыном (фото: скрин instagram.com/spletnik_ru)

Бритни, которую сын перегнал уже на целую голову, выглядела слегка растерянной и невероятно гордой. Словно она сама не может поверить, что это ее сын - почти взрослый мужчина.

Одета певица достаточно хорошо, учитывая ее последние эксперименты со стилем. Молочного оттенка блуза с рукавами-фонариками, которую дополнил ряд жемчужных бус, заметно освежили лица Спирс. Правда, певица вновь сделала макияж со слишком темными тенями, который всегда критикуют ее фолловеры.

Бритни Спирс с сыновьями (фото: instagram.com/britneyspears)

К слову, не так давно она сделала пост, посвященный сыновьям, где рассказала о своих чувствах.

"Как же летит время! Мои мальчики уже такие большие! Это тяжело для любой мамы, но особенно для мамы мальчиков, - то, как быстро растут дети. Мне очень повезло, потому что мои дети - настоящие джентльмены и очень добрые. Я не публиковала их фотографии, потому что они находятся в таком возрасте, когда хотят самовыражаться, и я это полностью принимаю. Но наконец-то они разрешили мне опубликовать фото", - написала Бритни.