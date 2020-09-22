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Герой "Танцев со звездами" откровенно рассказал о первом браке: друзьями не остались

Новина українською → Вторник 22 сентября 2020 13:08
Герой "Танцев со звездами" откровенно рассказал о первом браке: друзьями не остались Тарас Цымбалюк - один из главных претендентов на победу в шоу "Танцы со звездами" (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Дмитрий Войналович

Тарас Цымбалюк впервые откровенно высказался о своем первом браке

Один из фаворитов "Танцев со звездами" Тарас Цымбалюк, который сделал предложение своей возлюбленной на глазах у всех зрителей шоу, впервые высказался о своем первом браке.

Герой &quot;Танцев со звездами&quot; откровенно рассказал о первом браке: друзьями не осталисьГерой &quot;Танцев со звездами&quot; откровенно рассказал о первом браке: друзьями не осталисьГерой &quot;Танцев со звездами&quot; откровенно рассказал о первом браке: друзьями не остались

Герой &quot;Танцев со звездами&quot; откровенно рассказал о первом браке: друзьями не остались

Тарас Цымбалюк со своей невестой Тиной (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Секс-символ украинского кино в эфире программы "Зірковий шлях" признался, что долго не решался сделать первый шаг в отношениях с Тиной Антоненко после предыдущей неудачи. Тот брак длился два года.

"На тот момент казалось, что это очень важно. Прошло время буквально непродолжительное - и ты понял, что это того не стоило, например. И это взаимно, например, и это очень круто", - откровенно рассказал Тарас в интервью каналу "Украина".

30-летний герой сериалов "Спіймати Кайдаша", "Крепостная", "Расколотые сны" и других добавляет, что с бывшей они разошлись спокойно. Но друзьями не остались.

Зато потом он встретил ту, которая перевернула его жизнь. Но решался сделать шаг целый год.

"Встретились мы на съемках клипа MONATIK. Она там была гримером. Понравилась мне, но так получилось, что когда она меня увидела, попросила, чтобы меня подготовили к кадру ее ассистенты. Почему-то так. А через несколько дней мы друг на друга подписались в Instagram. Но несколько лет не было никакой реакции. Кто сделал первый шаг? Я - отправил смайлик на сториз", - сказал Тарас.

"Сейчас так у нас знакомятся, ребята", - смеясь добавил актер.

Герой &quot;Танцев со звездами&quot; откровенно рассказал о первом браке: друзьями не осталисьГерой &quot;Танцев со звездами&quot; откровенно рассказал о первом браке: друзьями не осталисьГерой &quot;Танцев со звездами&quot; откровенно рассказал о первом браке: друзьями не остались

Тина Антоненко - возлюбленная Тараса Цымбалюка (фото: instagram.com/tina_antonenko)

Ранее мы писали, что украинцы уже выбрали победителя "Танцев со звездами".

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