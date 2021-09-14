Главное - активно мечтать: Петр Рыков рассказал о секретах успеха и любви к Украине

В интервью РБК-Украина он поделился, почему так важно мечтать, в чем ему крупно повезло и какой необычный совет он получил много лет назад.

Петр, какие у вас впечатления от участия в проекте "Дело рук утопающих"?

Съемки прошли замечательно! Я был очень рад узнать, что одним из постоянных партнеров на площадке будет Константин Корецкий, с которым мне посчастливилось работать вместе и раньше. Я также с нетерпением ждал, когда поработаю с другими партнерами. Плюс ко всему любопытно будет столкнуться с таким обстоятельством, как постоянные дожди. По сюжету место действия (а это маленький городок, обслуживающий ГЭС) заливает со страшной силой.

Петр Рыков на съемочной площадке (фото: пресс-служба)

Вы часто снимаетесь в Украине. Как принимает вас столица?

Киев - удивительный город! Он мне дал так много встреч и знакомств с людьми, которые стали мне действительно близки. Это теперь друзья и единомышленники, с которыми я хочу встречаться, говорить, выпивать, спорить! Такой радостью я обязан этому красивому и живому городу.

С какими иллюзиями в работе вы со временем расстались?

У меня не было каких-то иллюзий, когда я пришел в профессию. Я ведь поздно поступил (в 28 лет; актер учился во ВГИКе - прим. ред.) и уже понимал, что меня ждет.

Каждый из нас сталкивается с проблемами в любой сфере деятельности. Неважно, кто ты - библиотекарь, медработник или работаешь в кино. И в большинстве случаев у нас одни и те же проблемы, просто появляется новый опыт.

Российский актер был рад съемкам в Киеве (фото: пресс-служба)

Как оставаться в числе тех, кого сразу узнает зритель?

Даже не знаю. (Задумался). Я думаю, что мне очень повезло. Случилось примерно так, как я планировал, когда поступал. Если попытаться сформулировать какой-то совет: я думаю, нужно понимать свои плюсы и минусы, то есть свои способности и сильные стороны.

Кроме того, нужно понимать свою фактуру. Например, мне было ясно, что станут предлагать сыграть героя-любовника. Но сейчас происходит качественный переход в желаемом направлении. И еще - я очень много мечтал.

Именно мечтали, а не искали?

Как бы это наивно ни звучало, но нужно мечтать. (Улыбнулся). Активно!

Какой из советов вам пригодился в работе и в жизни?

Наш мастер курса Игорь Николаевич Ясулович рассказывал, что помогает готовиться к роли. Во-первых, он советовал двести раз читать сценарий. Во-вторых, предложил попробовать любопытную технику: "Если у вас завтра сцена или спектакль, то вечером, будучи в постели, представьте, что вы как будто уже смотрите идеально снятое кино с собой в главной роли". Это очень конкретно, действительно помогает и к тому же приятно.

Петр Рыков и Елена Шилова (фото: пресс-служба)

Многие психологи сегодня предлагают это упражнение.

Игорь Николаевич говорил так (а наш мастер всегда был за конкретику): "Ребята, никакой мифологии и шаманства. Не надо делать из этой профессии оккультизма". Профессия актера - это такая же работа, как и все остальные, просто со своими нюансами. Мы всего лишь используем другие инструменты.

На мой взгляд, актеры - это спартанцы. Длительный съемочный день, часто без выходных, приходится терпеть холод или жару. Ради чего?

Если чувствуешь, что это твое дело и оно тебе нравится, - все уходит на второй план: жара, холод, усталость... В любой профессии встречаются радости и победы, неудачи и разочарования. Причем в процессе работы могут возникать какие-то сложности, но потом тебя охватывает радость, когда видишь, что ты сделал. Всегда интересно и азартно что-то такое забабахать в компании неглупых людей!