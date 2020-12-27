Главное - сделать приятно: Илона Гвоздева посоветовала, что подарить мужчине на Новый год
Илона Гвоздева часто делится в своем микроблоге не только танцами, например, когда ее "накрыла" ностальгия по участию в "Танцах со звездами", но и всякими полезностями.
Танцовщица дала ценный совет мамочкам и призналась, что она "была просто "салагой" при первой беременности": не стоит повторять эти ошибки.
А теперь - время новогодних праздников, так что у Илоны есть совет, какие подарки выбрать своим любимым.
"Выбрать подарок мужчине на Новый год - задача не из простых. Зачастую они считают, что у них либо все есть, либо такой подарок любимая не потянет материально или не поймет. Но важно помнить, что ваша радость в том, чтобы сделать приятно своему мужчине. Совсем не обязательно разделять его восторг от чего-то только мужского", - написала Илона.
Она призналась, что ее супругу, на самом деле, очень легко угодить с подарками, ведь он у нее абсолютно не привередливый - и всегда всему рад.
"Я знаю все его увлечения, поэтому порадовать мне его не тяжело. Он любит рыбалку и свой автомобиль. Каждый праздник я всегда напрямую узнаю у него, что ему необходимо или для очередной рыбалки (снасти, инвентарь), или для машины (очередной набор резины).
Он особо не любит шоппинг, ювелирные изделия и духи. Поэтому выбирать подарки приходится недолго, он всегда знает, что ему нужно. Подарок начинаю подбирать за месяц до праздника и всегда спрашиваю в лоб", - призналась Гвоздева.
Мужу Илона легко угождает (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)
ТОП-5 идеальных подарков для мужчины на Новый год
"1. Мужские аксессуары - часы, браслеты стильные, кольца, подвески. Это всегда очень красиво смотрится, добавляет харизмы и выражает личность.
2. Если ваш мужчина автолюбитель, то всегда оценит сертификат по уходу за его любимой машиной - химчистка, СТО, перетяжка салона, полировка фар и т.д.
3. Если он любит шоппинг, также не прогадаете с сертификатом в его любимый магазин или бренд одежды. Да, сертификаты на шоппинг любят не только девушки.
4. Если парень любит риск и спорт, можно подарить ему суперкрутой квест или испытание. Например, дрифт, прыжок с парашютом, дайвинг и т.д.
5. Если в ваших руках оказался романтик, можно снять фотосессию в стиле love story, пригласить на свидание в кинотеатр для двоих, приготовить ужин, станцевать ему приватный танец. За постановкой последнего всегда можно обратиться ко мне", - написала Илона.
Она напомнила, что времени осталось совсем немного, так что с выбором подарка стоит поспешить.
Напомним, Илона Гвоздева показала свой первый танец после рождения сына Доминика. "Словно наркоманка!".