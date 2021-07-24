Главный секрет энергии: Ребрик раскрыла свои лайфхаки красоты для жизни в ритме non stop

Лилия Ребрик, словно неутомимый энерджайзер, успевают везде и всюду – ведущая и актриса привыкла работать на износ, но с огромным удовольствием, успевает уделять время семье и умудряется быть отличной хозяйкой!

Об том, как держит себя в тонусе во время цейтнота звезда написала в Instagram .

Лилия рассекретила новый кинопроект, над которым сейчас трудится. Так, ей досталась роль итальянского дизайнера, представителя Миланского дома моды. Она показала красочное фото со съемочной площадки и свой total white образ.

Телезвезда и актриса позирует в молочном костюме, состоящем из брюк со стрелками классического кроя и ассиметричной блузы с коротким рукавом. Она дополнила фэшн-лук белыми лодочками и оригинальным украшением – ожерельем-чокером.

Лилия Ребрик показала эффектный образ со съемок (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик призналась, что всю неделю провела в режиме non stop. Работа в различных проектах и бешеный график заставили Лилия постоянно быть в тонусе.

"В своем рабочем коктейли я за эти 5 дней смешала: съемки концерта, съемки кино, репетиции, снова съемки. Все - до глубокой ночи или даже до рассвета. Не высыпаюсь, а не наедаюсь, не успеваю побыть дома, где меня всегда ждет мой надежный тыл. И никаких литров кофе, не дай Бог, энергетиков или алкоголя", - заверила ведущая.

Она отметила, что держится исключительно на адреналине. "Утром холодный лед или патчи на лицо, чтобы снять отеки от бессонницы, стакан воды и погнали дальше!" - рассекретила свои маленькие лайфхаки знаменитость.

Лилия умеет быстро привести себя в форму (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Наверное, Вы на батарейках", - предположил кто-то из поклонников звезды. "На аккумуляторах. Подзарядилась пару часов и дальше пошла", – отшутилась Лилия.

"Думаю, главный секрет энергии - любить то, чем занимаешься! Усталость от этого только в удовольствие!" - уточнила Ребрик.