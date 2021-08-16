ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

С глаз долой: Дженнифер Лопес отписалась от экс-жениха Алекса Родригеса и удалила общие фото

Новина українською →
США, Понедельник 16 августа 2021 18:33
С глаз долой: Дженнифер Лопес отписалась от экс-жениха Алекса Родригеса и удалила общие фото Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

После того, как Дженнифер Лопес рассталась с экс-бойфрендом, бейсболистом Алексом Родригесом, она уверяла всех, что им удалось остаться друзьями. Но, похоже, дружеские отношения между бывшими возлюбленными не выдержали проверку временем.

На днях певица отписалась от спортсмена в соцсетях, а также удалила все совместные фото.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес долго казались идеальной парой. И даже после объявления о разрыве сумели сохранить хорошие отношения. Певица заявила, что они решили остаться друзьями, без скандалов и лишних страстей. После этого они еще публиковали общие фото, а также пару раз встречались на ужин. Но похоже, теперь Дженнифер решила окончательно прекратить любое общение с бывшим.

В минувшие выходные Дженнифер Лопес удалила все совместные фотографии и видео с Алексом Родригесом на своей странице в Instagram. А также отписалась от экс-возлюбленного. Теперь уже точно можно говорить об окончательном и бесповоротном расставании.

С глаз долой: Дженнифер Лопес отписалась от экс-жениха Алекса Родригеса и удалила общие фотоДженнифер Лопес и Алекс Родигес (фото: instagram.com/arod)

Вполне возможно, что певица сделала это ради своего многообещающего нового романа. Сразу после расставания с Алексом Джей Ло начала отношения с Беном, с которым 17 лет назад уже пыталась строить семью.

К слову, сам Алекс Родригес пока еще подписан на бывшую возлюбленную в Instagram и общие фото с ней не удалял. Хотя сам он, по слухам, был неверен Лопес, с чего и начались конфликты в паре. Недавно он бейсболиста заметили в компании неизвестной блондинки во время отдыха в Монако.

Также читайте о новом образе 51-летней Кэтрин Зета-Джонс, которая по-прежнему восхищает фанатов своим цветущим внешним видом.

Читайте LITE в Google News
Дженнифер Лопес Шоу-бизнес
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Смотрите, как менялся Киев в течение 30 лет: знаковые места на ярких фото
Смотрите, как менялся Киев в течение 30 лет: знаковые места на ярких фото