Глаз не оторвать: дочь Елены Кравец показала эксперименты с маминой косметикой
Маша поделилась нежными селфи
Старшая дочь Елены Кравец, Маша не слишком активный пользователь сети. Она обладает модельной внешностью, а поклонники первой леди "Квартала 95" считают, что дочка очень похожа на маму. Недавно Маша сменила не только прическу, сделав каре, но и подкрасилась. Теперь она – шатенка. Девушка живет отдельно от родителей, но тесно общается с ними и даже ездит отдыхать вместе с братиком, сестрой, мамой и папой. Похоже, девушка не прочь воспользоваться косметичкой звездной родительницы показала макияж с использованием маминой косметики.
На странице в Instagram она разместила несколько селфи. На фото Маша предстала с нежным макияжем – губы подчеркнула блеском и прокрасила тушью ресницы.
"Накрасилась маминой косметикой", – пояснила под снимком девушка.
Мария слелала мейкап с помощью маминой косметики (фото: instagram.com/ma_kravets)
Подписчики Маши явно вдохновились ее естественным макияжем и не пожалели комплиментов.
- Ляля
- Какая красивая
- Невероятная красотка
- Живой референс
- Машка, ты такая красивая! Глаз не оторвать
- Прекрасная
- А тебе идет мамина косметика
- Что за красотка Белла
- Безупречная и роскошная
Напомним, что ранее Елена Кравец показала, как закрыла вместе с мужем и двойняшками теплый сезон – семья отправилась кататься по Днепру.
К слову, Елена Кравец оригинально прокомментировала слухи о своих политических намерениях.