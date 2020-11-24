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Глаз не оторвать: дочь Елены Кравец показала эксперименты с маминой косметикой

Новина українською → Вторник 24 ноября 2020 16:38
Глаз не оторвать: дочь Елены Кравец показала эксперименты с маминой косметикой Мария Кравец (фото: instagram.com/ma_kravets)
Автор: Lite

Маша поделилась нежными селфи

Старшая дочь Елены Кравец, Маша не слишком активный пользователь сети. Она обладает модельной внешностью, а поклонники первой леди "Квартала 95" считают, что дочка очень похожа на маму. Недавно Маша сменила не только прическу, сделав каре, но и подкрасилась. Теперь она – шатенка. Девушка живет отдельно от родителей, но тесно общается с ними и даже ездит отдыхать вместе с братиком, сестрой, мамой и папой. Похоже, девушка не прочь воспользоваться косметичкой звездной родительницы показала макияж с использованием маминой косметики.

На странице в Instagram она разместила несколько селфи. На фото Маша предстала с нежным макияжем – губы подчеркнула блеском и прокрасила тушью ресницы.

"Накрасилась маминой косметикой", – пояснила под снимком девушка.

Глаз не оторвать: дочь Елены Кравец показала эксперименты с маминой косметикой

Глаз не оторвать: дочь Елены Кравец показала эксперименты с маминой косметикой

Мария слелала мейкап с помощью маминой косметики (фото: instagram.com/ma_kravets)

Подписчики Маши явно вдохновились ее естественным макияжем и не пожалели комплиментов.

  • Ляля
  • Какая красивая
  • Невероятная красотка
  • Живой референс
  • Машка, ты такая красивая! Глаз не оторвать
  • Прекрасная
  • А тебе идет мамина косметика
  • Что за красотка Белла
  • Безупречная и роскошная

Напомним, что ранее Елена Кравец показала, как закрыла вместе с мужем и двойняшками теплый сезон – семья отправилась кататься по Днепру.

К слову, Елена Кравец оригинально прокомментировала слухи о своих политических намерениях.

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