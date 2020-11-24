Глаз не оторвать: дочь Елены Кравец показала эксперименты с маминой косметикой

Маша поделилась нежными селфи

Старшая дочь Елены Кравец, Маша не слишком активный пользователь сети. Она обладает модельной внешностью, а поклонники первой леди "Квартала 95" считают, что дочка очень похожа на маму. Недавно Маша сменила не только прическу, сделав каре, но и подкрасилась. Теперь она – шатенка. Девушка живет отдельно от родителей, но тесно общается с ними и даже ездит отдыхать вместе с братиком, сестрой, мамой и папой. Похоже, девушка не прочь воспользоваться косметичкой звездной родительницы показала макияж с использованием маминой косметики.

На странице в Instagram она разместила несколько селфи. На фото Маша предстала с нежным макияжем – губы подчеркнула блеском и прокрасила тушью ресницы.

"Накрасилась маминой косметикой", – пояснила под снимком девушка.

Мария слелала мейкап с помощью маминой косметики (фото: instagram.com/ma_kravets)

Подписчики Маши явно вдохновились ее естественным макияжем и не пожалели комплиментов.

Ляля

Какая красивая

Невероятная красотка

Живой референс

Машка, ты такая красивая! Глаз не оторвать

Прекрасная

А тебе идет мамина косметика

Что за красотка Белла

Безупречная и роскошная

Напомним, что ранее Елена Кравец показала, как закрыла вместе с мужем и двойняшками теплый сезон – семья отправилась кататься по Днепру.

К слову, Елена Кравец оригинально прокомментировала слухи о своих политических намерениях.