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Глаз не оторвать! Оля Полякова в бикини впечатлила стальным прессом

Новина українською →
Мальдивы, Среда 10 ноября 2021 16:29
Глаз не оторвать! Оля Полякова в бикини впечатлила стальным прессом Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Украинская певица Оля Полякова любит сбегать из холодной киевской осени в теплые края - недавно она со старшей дочерью побывала на Сицилии, а сейчас вместе со всей семьей наслаждается райским отдыхом на Мальдивах. Артистка призналась в любви этому волшебному месту и порадовала поклонников жаркими кадрами в купальнике.

Эффектные фото с пляжа исполнительница разместила на своей странице в Instagram.

Так, Полякова предстала перед камерой в мини-бикини шоколадного цвета и массивных солнцезащитных очках. Ее волосы еще мокрые после купания в океане и красиво локонами спадают на плечи.

Оля приняла несколько соблазнительных поз, во всей красе демонстрируя свою шикарную фигуру, длинные ножки и стальной пресс.

Глаз не оторвать! Оля Полякова в бикини впечатлила стальным прессомГлаз не оторвать! Оля Полякова в бикини впечатлила стальным прессомГлаз не оторвать! Оля Полякова в бикини впечатлила стальным прессом

Оля Полякова похвасталась точеной фигурой и упругим прессом на Мальдивах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица призналась, что просто обожает Мальдивы и старается регулярно там отдыхать.

"Я обожаю Мальдивы! Я влюбилась в них, как только первый раз увидела, это было 13 лет назад, с тех пор стараюсь хотя бы раз в 2 года побывать! Ни с чем не сравнимый океан, песок, солнце, и умопомрачительный цвет воды! Я была в разных условиях на мальдивах, и в суперлакшери, и в очень простых, классно везде, но в этом году мы оказались просто в сказке!" - поделилась эмоциями Полякова.

Пользователи сети в который раз восхитились фигурой знаменитости и искупали ее в комплиментах.

  • Апетитна ти, Оля
  • Оля, вы прекрасны на любом фото
  • Ольга, замечательно выглядите. Где мне взять такой же животик?
  • Вауу шикарна, а фігурка вогонь
  • 18 лет, не больше
  • Оля, какая же Вы красотка
  • Шикарный пресс!
  • Богиня
  • Какая же вы нереальная
  • Просто дивовижна
  • Королева

Ранее Оля Полякова в кожаном мини-платье поделилась сексуальными фантазиями.

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