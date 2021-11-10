Глаз не оторвать! Оля Полякова в бикини впечатлила стальным прессом

Украинская певица Оля Полякова любит сбегать из холодной киевской осени в теплые края - недавно она со старшей дочерью побывала на Сицилии , а сейчас вместе со всей семьей наслаждается райским отдыхом на Мальдивах. Артистка призналась в любви этому волшебному месту и порадовала поклонников жаркими кадрами в купальнике.

Эффектные фото с пляжа исполнительница разместила на своей странице в Instagram.

Так, Полякова предстала перед камерой в мини-бикини шоколадного цвета и массивных солнцезащитных очках. Ее волосы еще мокрые после купания в океане и красиво локонами спадают на плечи.

Оля приняла несколько соблазнительных поз, во всей красе демонстрируя свою шикарную фигуру, длинные ножки и стальной пресс.

Оля Полякова похвасталась точеной фигурой и упругим прессом на Мальдивах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица призналась, что просто обожает Мальдивы и старается регулярно там отдыхать.

"Я обожаю Мальдивы! Я влюбилась в них, как только первый раз увидела, это было 13 лет назад, с тех пор стараюсь хотя бы раз в 2 года побывать! Ни с чем не сравнимый океан, песок, солнце, и умопомрачительный цвет воды! Я была в разных условиях на мальдивах, и в суперлакшери, и в очень простых, классно везде, но в этом году мы оказались просто в сказке!" - поделилась эмоциями Полякова.

Пользователи сети в который раз восхитились фигурой знаменитости и искупали ее в комплиментах.