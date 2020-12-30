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Глаз не отвести: 55-летняя Элизабет Херли в роскошном платье покорила совершенной фигурой

Новина українською → Среда 30 декабря 2020 18:32
Глаз не отвести: 55-летняя Элизабет Херли в роскошном платье покорила совершенной фигурой Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)
Автор: Lite

Элизабет Херли в этом году исполнилось 55, но возраст никак не сказывается на внешности роскошной звезды. Актриса и модель продолжает восхищать сеть своим стройным телом и молодым внешним видом. Одно из новых фото Херли просто взорвало сеть.

Элизабет надела роскошное вечернее платье с откровенным корсетом и шлейфом темно-синего цвета. Дополнили наряд утонченные босоножки на каблуках, браслет и серьги-подвески с крупными камнями. Волосы звезда уложила в объемную укладку, а макияж сделала ярким и праздничным. Выглядела Херли невероятно обворожительно. Кажется, она специально выбрала платье, которое продемонстрировало ее длинные стройные ноги, аппетитные формы и тонкую талию.

Глаз не отвести: 55-летняя Элизабет Херли в роскошном платье покорила совершенной фигурой

Модель все так же хороша (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Позже актриса показала и стильный образ из обычной жизни. Она надела куртку из твида с меховой окантовкой на капюшоне, объемную вязаную шапку в помпоном, коричневый шарф с леопардовым принтом и солнцезащитные очки в полупрозрачной оправе. Свежая от прогулки и жизнерадостная, она просто заворожила своих фолловеров.

Глаз не отвести: 55-летняя Элизабет Херли в роскошном платье покорила совершенной фигуройГлаз не отвести: 55-летняя Элизабет Херли в роскошном платье покорила совершенной фигурой

Элизабет на прогулке (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

"Такая прекрасная", " Красота!", "Божественная", "Лучшая в мире", "Ты очаровательна", "Удивительная", - не могут налюбоваться фолловеры Элизабет.

Ранее Херли показала фото в откровенном бикини.

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