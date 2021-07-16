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Глаз не отвести! Дорофеева в микротопе трендовых шортах восхитила точеными формами

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Пятница 16 июля 2021 17:58
Глаз не отвести! Дорофеева в микротопе трендовых шортах восхитила точеными формами Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: RBC.UA

Надя Дорофеева как-то призналась, что всегда отличалась стройными формами – певица даже не прочь поправиться, но это ей удается с трудом. При том, что ее муж Владимир Дантес прекрасно готовит, а сама артистка любит вкусно покшать. Зато точеным формам звезды завидуют и восхищаются ее многчисленные поклонники. Так же как и самобытным стилем артистки.

В своем Instagram-аккаунте она опубликовала летний фотосет из Одессы в тендовом аутфите.

Певица выбрала для жаркого дня стильные белые джинсовые широкие шорти-юбку с необработанным краем, жилетку с накладными карманами в тон, а также дополнила городской лук серо-голубым топом-лифом. Она довершила летний аутфит трендовым украшением – массивной цепью с большим кулоном.

Певица распустила волосы, уложенные в объемные локоны и решила не делать мейкап.

Глаз не отвести! Дорофеева в микротопе трендовых шортах восхитила точеными формами

Глаз не отвести! Дорофеева в микротопе трендовых шортах восхитила точеными формами

Глаз не отвести! Дорофеева в микротопе трендовых шортах восхитила точеными формами

Глаз не отвести! Дорофеева в микротопе трендовых шортах восхитила точеными формами

Надя Дорофеева показала стильный летний аутфит (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники тут же оценили образ своей любимицы.

  • Красотка
  • Прекрасная
  • Шикарная
  • Вау, богиня
  • Шикарная фигура
  • Надя, это кайф
  • Икона стиля
  • Фигура – вау!
  • Ты секси

К слову, в Одессу Надя приехала на концерт к своему другу и одному из любимых музыкантов – рэперу Скриптониту. Вместе они исполнили дуэтную композицию под возгласы поклонников. Позже певица показала горячее фото в желтом бикини.

Глаз не отвести! Дорофеева в микротопе трендовых шортах восхитила точеными формами

Надя Дорофеева покрасовалась в бикини (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что ранее Надя Дорофеева в мини и топе засветила плоский животик.

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Надя Дорофеева
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