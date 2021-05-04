Глаза - агаты, губы - май: Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, празднует день рождения - 4 мая ей исполнилось 34 года. Муж исполнительницы, продюсер и рэпер Потап трогательно поздравил возлюбленную.

На своей странице в Instagram он выложил архивное фото Насти с их свадьбы, которая состоялась 23 мая 2019 года.

На снимке артистка запечатлена в кружевном свадебном платье с глубоким декольте и эффектным макияжем. Она пронзительно смотрит в объектив.

Настя Каменских на свадьбе с Потапом в 2019 году (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап же посвятил любимой нежное стихотворение собственного сочинения.

"Глаза - Агаты

Губы - май

Ты соткана из тысячи

Тропинок в рай

Я - Кастл твой,

Уберегу от штормов дерзких

Ты как за Каменной стеной

Моя Каменских

Я люблю тебя @kamenskux love u baby HBD", - трогательно написал продюсер.

Каменских оценила послание мужа и ответила ему в комментарии.

"Ты - любовь", - призналась певица.

Поклонники пришли в восторг от такого сюрприза Потапа и присоединились к поздравлениям.