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Глаза - агаты, губы - май: Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения

Новина українською → Вторник 04 мая 2021 09:36
Глаза - агаты, губы - май: Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, празднует день рождения - 4 мая ей исполнилось 34 года. Муж исполнительницы, продюсер и рэпер Потап трогательно поздравил возлюбленную.

На своей странице в Instagram он выложил архивное фото Насти с их свадьбы, которая состоялась 23 мая 2019 года.

На снимке артистка запечатлена в кружевном свадебном платье с глубоким декольте и эффектным макияжем. Она пронзительно смотрит в объектив.

Глаза - агаты, губы - май: Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения

Настя Каменских на свадьбе с Потапом в 2019 году (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап же посвятил любимой нежное стихотворение собственного сочинения.

"Глаза - Агаты
Губы - май
Ты соткана из тысячи
Тропинок в рай
Я - Кастл твой,
Уберегу от штормов дерзких
Ты как за Каменной стеной
Моя Каменских
Я люблю тебя @kamenskux love u baby HBD", - трогательно написал продюсер.

Каменских оценила послание мужа и ответила ему в комментарии.

"Ты - любовь", - призналась певица.

Поклонники пришли в восторг от такого сюрприза Потапа и присоединились к поздравлениям.

  • Если мой муж не будет меня так любить, зачем мне вообще муж?!
  • Все,девАчки, я снова плачу. Звёздочка наша, с днем рождения
  • Вот это мужчина поздравил свою женщину!!!! Потап, респект!!! А Настю с Днем рождения!
  • Как красиво
  • С именинницей! Настя заслуживает только самого лучшего
  • Вітаю таку чарівну дівчину!!!
  • Как красиво о любви с любовью
  • Вау, какие строки. новый трек?
  • С Днем рождения вашу принцессу!
  • Прекрасные слова
  • Какая же Она, нереальная красотка!!! Поздравляю, вы крутышки!!

Ранее Настя Каменских умилила нежными романтическими фото в объятиях мужа, сделанными на берегу океана.

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