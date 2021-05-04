Глаза - агаты, губы - май: Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения
Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, празднует день рождения - 4 мая ей исполнилось 34 года. Муж исполнительницы, продюсер и рэпер Потап трогательно поздравил возлюбленную.
На своей странице в Instagram он выложил архивное фото Насти с их свадьбы, которая состоялась 23 мая 2019 года.
На снимке артистка запечатлена в кружевном свадебном платье с глубоким декольте и эффектным макияжем. Она пронзительно смотрит в объектив.
Настя Каменских на свадьбе с Потапом в 2019 году (фото: instagram.com/kamenskux)
Потап же посвятил любимой нежное стихотворение собственного сочинения.
"Глаза - Агаты
Губы - май
Ты соткана из тысячи
Тропинок в рай
Я - Кастл твой,
Уберегу от штормов дерзких
Ты как за Каменной стеной
Моя Каменских
Я люблю тебя @kamenskux love u baby HBD", - трогательно написал продюсер.
Каменских оценила послание мужа и ответила ему в комментарии.
"Ты - любовь", - призналась певица.
Поклонники пришли в восторг от такого сюрприза Потапа и присоединились к поздравлениям.
- Если мой муж не будет меня так любить, зачем мне вообще муж?!
- Все,девАчки, я снова плачу. Звёздочка наша, с днем рождения
- Вот это мужчина поздравил свою женщину!!!! Потап, респект!!! А Настю с Днем рождения!
- Как красиво
- С именинницей! Настя заслуживает только самого лучшего
- Вітаю таку чарівну дівчину!!!
- Как красиво о любви с любовью
- Вау, какие строки. новый трек?
- С Днем рождения вашу принцессу!
- Прекрасные слова
- Какая же Она, нереальная красотка!!! Поздравляю, вы крутышки!!
Ранее Настя Каменских умилила нежными романтическими фото в объятиях мужа, сделанными на берегу океана.