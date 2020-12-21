Глаза все расскажут: Надя Дорофеева продемонстрировала самый трендовый макияж сезона

Надя Дорофеева недавно стала ментором на проекте "Голоса страны", 1+1 - певица готова делиться опытом и энергией с начинающими звездами. Надя порадовала фанатов признанием, что съемки слепых прослушиваний завершены и свою нереальную, по ее же словам, команду она уже собрала.

А теперь Дорофеева вдохновила поклонников на победы в мире бьюти, правда, для этого бороться ни с кем не нужно. Певица показала кусочек видео, где демонстрирует самый трендовый макияж сезона - пробуем вдохновиться для новогодней вечеринки!

"Мои глаза тебе все скажут", - написала Дорофеева под видео.

Надя Дорофеева (видео: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Тренд рисовать графичные стрелки и "сложную геометрию" на глазах пришел с модных подиумов и тут же захватил соцсети. Итак, как повторить: когда лицо уже готово, нанесен увлажняющий крем и тональная основа, при помощи подводки нужно прорисовать четкие стрелки, вывести их вверх, по-кошачьи, чтобы они "открывали" глаза.

Сверху над подвижным веком нужным вам цветом (подходящим под аутфит или под настроение) прорисовываем "геометрические" стрелки. Лучше использовать специальную кисточку.

Стрелки не должны повторять стрелку у края ресниц, можно дать волю фантазии - и нарисовать "крылья" или просто изгибы, повторяющие форму глаза.

В уголки глаз и по всему подвижному веку наносим прозрачные блестки или жидкие прозрачные тени для сияния. Нижнее веко можно выделить светло-розовым или белым карандашом, чтобы глаза казались больше.

Также по желанию можно наложить тени в нижнем уголке глаз - некоторые визажисты предпочитают прорабатывать только верхнее веко и красить только верхние ресницы.

Губы лучше сделать в ньюдовых тонах, чтобы они не отвлекали внимания от глаз.

Напомним, что Дорофеева в 2020 закончила свою карьеру в группе "Время и стекло" и начала собственную. Сольный трек певицы под названием gorit уже зажег соцсети и взобрался на вершины чартов.