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Глаза счастливые: романтичная Дорофеева взбудоражила жаркими поцелуями с Дантесом

Новина українською → Воскресенье 06 декабря 2020 21:34
Глаза счастливые: романтичная Дорофеева взбудоражила жаркими поцелуями с Дантесом Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)
Автор: Lite

Надя и Вова поделились праздничным настроением

Надя Дорофеева и Владимир Дантес – одна из самых крепких и романтичных семейных пар украинского шоу-бизнеса. Певец признался, что никогда не изменял жене и даже не допускает об этом мысли. Он искренне любит певицу, которая вдохновила его возобновить музыкальную карьеру и всячески поддерживает в начинаниях. Чтобы поднять себе и окружающим новогоднее настроение, Надя и Вова сняли атмосферный праздничный ролик в компании друзей, а певица поделилась видео в Instagram.

В кадре влюбленные танцуют, обнимаются и целуются, а также веселятся в компани друзей.

"Взяли праздничный настрой в свои руки", - подписала ролик звезда. Поклонники разделили атмосферу, царящую в кадре, и оставили комплименты для счастливых влюбленных и их друзей.

  • Вы такие милашки
  • Ой, какие вы красивые
  • Самые лучшие
  • Какие классные
  • Такие стильные
  • Кайфую от вас с Вовой
  • Глаза счастливые
  • Какие вы с Вовой милашки

Глаза счастливые: романтичная Дорофеева взбудоражила жаркими поцелуями с Дантесом

Вова поделился забавным кадром в компании друзей и жены (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Вова также опубликовал кадр со съемок, правда, забавный и курьезный. На фото он дурачит под пристальным взглядом жены. "Взгляд Нади, это взгляд всех жен на корпоративах", "Дантес как состояние души", "Взгляд Нади вместо тысячи слов", "Вова, не ешь бокал", – шутили под фото поклонники звездной семьи.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева в пушистом топе и мини сделала личное признание.

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