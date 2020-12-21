На глазах появились слезы: ведущий "Холостячки" растрогал личным признанием

28 ноября телеведущий Григорий Решетник стал многодетным папой, а вот о дне родов и первом знакомстве старших сыновей с новорожденным рассказал впервые.

Почти три недели назад у телеведущего Григория Решетника и его жены Кристины родился третий сын. Малыша назвали Александр. Напомним, что самому старшему в семье, Ивану – семь лет, среднему, Дмитрию, – три. Эксклюзивно для Нового канала Григорий впервые рассказал, как прошли роды, и как самого маленького встречали братья.

"Все понимают, что сейчас в стране напряженная ситуация. Чтобы присутствовать в роддоме, надо сдать очень много тестов. Поскольку все роды у нас были партнерские, то и на этот раз не хотелось изменять традиции. К тому же, Кристина очень просила. В тот день с самого утра жена чувствовала себя неуверенно, появлялись первые проявления скорых родов. Примерно в шесть вечера я отвез ее в роддом, а сам еще кучу всего успел сделать. Забрал детей из садика и школы, оставил их дома на бабушку, провел в десять вечера эфир в Instagram для шоу "Холостячка" и в двенадцать часов ночи появился в роддоме. Сдал все необходимые тесты, и нам позволили партнерские роды. Ночью появился наш третий сыночек. Я был рядом, и это – невероятные эмоции. Конечно, на глазах появились слезы радости", - рассказал телеведущий.

Григорий Решетник с сыновьями

Григорий поделился, что по сравнению с первыми двумя третьи роды прошли легче. Уже был опыт, и команду врачей собрали классную, и он находился рядом с женой.

"Звезды так сошлись, что все было прекрасно. Родила Кристина настоящего богатыря. Все говорили, что Сашуня будет где-то 3600 грамм, а оказался 4100 грамм и 56 см. Моя жена – героиня и королева. Обожаем нашу мамочку и гордимся ею", - признался телеведущий.

Он отметил, что уже через три дня жену с новорожденным выписали из роддома.

"Дома уже все были в ожидании. Ребята ждали братика со вкусностями, потому что думали, что он приедет и сразу будет их пробовать. Также выставили лучшие игрушки (смеется). А когда занесли Сашу, то удивились: "Боже, какой маленький". Начали его обнимать, гладить, целовать. Сейчас делают это очень часто. Они пытаются помогать нам и делать все, чтобы брат быстро-быстро развивался и рос", - добавил Григорий Решетник.

Сыновья Григория Решетника

Пока семья не пользуется услугами няни. Пытаются справляться собственными силами и с помощью мамы жены. Любят проводить время вместе и наслаждаться моментами.

"Есть традиция каждый вечер купать маленького всем вместе. Он в ответ нам улыбается. Проживаем очень много кайфовых моментов. Поэтому я всех-всех призываю: несмотря на ситуацию, рожайте и любите. Сколько бы детей ни было, сколько бы вы их ни воспитывали, каждый раз все по-новому. Не передать эмоции, когда смотришь, как старшие сыновья любят маленького, и как тот на них реагирует", - порекомендовал Решетник.

Напомним, ранее мы писали о том, что ведущий "Холостячки" показал третьего сына и рассекретил его имя.