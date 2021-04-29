ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эти глазки! Влад Яма поразил эксклюзивным архивным фото сыночка-красавчика

Новина українською → Четверг 29 апреля 2021 16:09
Эти глазки! Влад Яма поразил эксклюзивным архивным фото сыночка-красавчика Влад Яма с женой и сыном (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Lite

Влад Яма долго не показывал сыночка Леона общественности, и только когда мальчик подрос все увидели, как он на самом деле выглядит. Поклонники хореографа в один голос утверждают, что малыш – вылитый звездный папа в детстве! Теперь Влад с удовольствием делится семейными фотосессиями и демонстрирует симпатичное личико Леона, а мальчик уже успел стать любимчиком подписчиков хореографа.

Так, на личной страничке в Instagram он опубликовал счастливый семейный кадр, на котором запечатлен маленький Леон в компании родителей.

Жена хореографа, Лилиана целует любимого сыночка в щеку, Влад улыбается. А Леон с интересом во все глаза наблюдает за действом на площадке – там играет его любимая американская баскетбольная команда MIAMI HEAT.

"2018. Леон болеет за любимых "MIAMI HEAT" на домашней арене. Эти глазки", - подписал яркий снимок Влад.

Эти глазки! Влад Яма поразил эксклюзивным архивным фото сыночка-красавчика

Влад Яма с женой и сыном показали архивный кадр из США (фото: instagram.com/vladyama_official)

Поклонники хореографа оценили трогательный и эмоциональный кадр с его сыночком в главной роли. Непоседа Леон растет парнем с характером, энергичным и любознательным, активным и веселым. Порой даже его родители устают от неуемной энергии мальчика, ведь малыш держит их всегда в тонусе!

Поклонники судьи "Танцев со звездами" не смогли пропустить милое семейное фото и оставили свои комментарии и даже пожелания.

  • Вы крутая семья, позитивные такие
  • Сладкий мальчик
  • Какой милый мальчик. Какие глазки красивые и губки
  • Такой хорошенький
  • Работайте над доченькой! Была бы красавицей!
  • Ну очень красивые глазки
  • Симпатюльки
  • Красивое и счастливое фото

Напомним, что ранее жена Влада, Лилиана поделилась принципами воспитания счастливых детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Влад Яма
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Будут ли школьники Киева учится летом: в КГГА дали окончательный ответ
Будут ли школьники Киева учится летом: в КГГА дали окончательный ответ