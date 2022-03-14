Гнида из "Кадетства" поддержал вторжение РФ в Украину
Известный российский актер Кирилл Емельянов, известный как Гнида из сериала "Кадетство", в реальной жизни оказался тоже мерзким - он публично поддержал вторжение РФ в Украину.
Соответсвующий пост он опубликовал в своем Instagram до того, как соцсеть заблокировали на территории страны-агрессора.
"За Россию! За свободу! До конца!" - написал Кирилл, добавив, что ему не стыдно за действия российских оккупантов на территории нашей страны.
Кирилл в соцсетях также называет украинцев "жалкими клоунами".
Отметим, что 30-летний актер стал известным после съемок в киножурнале "Ералаш", где он играл в основном непутевых школьников.
Актер ярый фанат "скрепов" (фото: instagram / Кирилл Емельянов)
Также он снимался в сериале "Кадетство", благодаря чему за ним даже в актерских кругах закрепилось прозвище Гнида - именно так его персонажа называли в сериале.
Кроме того, Емельянов сыграл основного вредителя Сырникова в фильме про российских диверсантов "Сволочи".
Добавим, что другие "кадеты" - Аристарх Венес и Александр Головин - также поддерживают действия российских оккупантов.
Актеры сериала "Кадетство" (фото: instagram / Кирилл Емельянов)
Больше о том, какие российские звезды также поддерживают убийство Путиным украинцев, читайте в нашем материале.
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