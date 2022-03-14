ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Гнида из "Кадетства" поддержал вторжение РФ в Украину

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 15:20
Гнида из "Кадетства" поддержал вторжение РФ в Украину Кирилл Емельянов (фото: instagram / Кирилл Емельянов)
Автор: Дмитрий Войналович

Известный российский актер Кирилл Емельянов, известный как Гнида из сериала "Кадетство", в реальной жизни оказался тоже мерзким - он публично поддержал вторжение РФ в Украину.

Соответсвующий пост он опубликовал в своем Instagram до того, как соцсеть заблокировали на территории страны-агрессора.

"За Россию! За свободу! До конца!" - написал Кирилл, добавив, что ему не стыдно за действия российских оккупантов на территории нашей страны.

Гнида из &quot;Кадетства&quot; поддержал вторжение РФ в Украину

Кирилл в соцсетях также называет украинцев "жалкими клоунами".

Гнида из &quot;Кадетства&quot; поддержал вторжение РФ в Украину

Отметим, что 30-летний актер стал известным после съемок в киножурнале "Ералаш", где он играл в основном непутевых школьников.

Гнида из &quot;Кадетства&quot; поддержал вторжение РФ в Украину

Актер ярый фанат "скрепов" (фото: instagram / Кирилл Емельянов)

Также он снимался в сериале "Кадетство", благодаря чему за ним даже в актерских кругах закрепилось прозвище Гнида - именно так его персонажа называли в сериале.

Кроме того, Емельянов сыграл основного вредителя Сырникова в фильме про российских диверсантов "Сволочи".

Добавим, что другие "кадеты" - Аристарх Венес и Александр Головин - также поддерживают действия российских оккупантов.

Гнида из &quot;Кадетства&quot; поддержал вторжение РФ в Украину

Актеры сериала "Кадетство" (фото: instagram / Кирилл Емельянов)

Больше о том, какие российские звезды также поддерживают убийство Путиным украинцев, читайте в нашем материале.

Ранее мы писали и о селебрити из РФ, которые уже покинули "немытую Россию" и призывают так сделать остальных.

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса Вторжение России в Украину
STYLER
В Украину идет сильное потепление: где будет +10 уже совсем скоро
В Украину идет сильное потепление: где будет +10 уже совсем скоро