Год за несколько лет: Екатерина Репяхова честно призналась, какой отец Павлик

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова в июне стали родителями. Для четвертой жены артиста Миша стал первенцем, а для певца – четвертым. Он не раз говорил, что отцовство в зрелом возрасте стало для него настоящим открытием – он трепетно, осознанно и внимательно относится к маленькому сынишке и жалеет, что в свое время недодал любви и ласки старшим детям. Екатерина же часто показывает на личной страничке в соцсети мужа с малышом делится счастливыми семейными мгновениями с подписчиками.

В этот раз она решила рассекретить, какой же на самом деле отец Виктор и написала об этом пост в Instagram .

Екатерина показала милые фото папы и сыночка. На черно-белых портретных кадрах видно, как Миша крепко держит отца за руку и прижимается к нему.

Жена музыканта рассказала, как спросила у него об отцовстве в 55 лет. Она привела ответ супруга: "Я осознаю каждый день, проведенный с сыном. Я ценю. Я хочу проживать год, как несколько лет с ним".

Виктор Павлик с удовольствием проводит время с сыном Мишей (instagram.com/repyahovakate)

"Наше родительство было осознанным и желанным. И я ни на секунду не пожалела, что выбрала отца своему сыну Виктора Павлика. Я не увидела по сей день ни одного минуса в позднем отцовстве. Я каждый день нахожу только плюсы. Мы гордимся нашим татом и очень его любим", – отметила Екатерина.

Подписчики жены Павлика оставили немало комментариев поддержки под постом и умилились общению отца и сына, который, по их мнению, внешне очень похож на Виктора.