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Годы не властны: Ольга Сумская восхитила фанатов роскошным видом на съемках нового проекта

Новина українською → Четверг 17 декабря 2020 12:21
Годы не властны: Ольга Сумская восхитила фанатов роскошным видом на съемках нового проекта Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska/)
Автор: Lite

Ольга Сумская недавно расплакалась прямо перед камерой, рассказывая о своей дочери Антонине Паперной и о потерянном времени, которое уже не вернуть. Украинская актриса призналась, что не уделяла должного внимания своей малышке в детстве - и теперь ей приходится с этим жить.

Правда, о потерянном времени фанаты бы поспорили с Ольгой, так как, кажется, оно над ней не властно. Сумская показала кадры со съемок, в которых она приняла участие, и шокировала их своим молодым видом.

Ольга появится на фотографиях коллекционного издания "Аркур. Натхнення". В этом всемирно известном французском проекте в свое время приняли участие такие звезды, как Моника Белуччи, Эдит Пиаф, Марлен Дитрих.

Теперь, как признание таланта и успеха, впервые в истории портреты harcourt получат украинские селебретис, среди которых оказалась Ольга Сумская.

Годы не властны: Ольга Сумская восхитила фанатов роскошным видом на съемках нового проектаГоды не властны: Ольга Сумская восхитила фанатов роскошным видом на съемках нового проекта

Ольга Сумская шокировала фанатов красотой (фото, видео: instagram.com/olgasumska/)

Она и другие звезды спорта, моды, сцены, телевидения и кино предстанут, словно в черно-белом фильме, в образах кинодив. Это портреты сильных и талантливых женщин, которые вдохновляют миллионы украинцев.

"Не спрашивайте, в чем нуждается мир, спросите себя, что наполняет вас жизнью. Миру нужны люди, наполненные жизнью... Самый большой в Украине звездный проект в легендарном французском стиле harcourt от талантливого украинского фотографа", - написала актриса.

"Просто невероятно роскошная!", "Обожаю и восхищаюсь!", "Ольга, вы красавица", "Время над вами не властно...", - фанаты остались в настоящем шоке от поста Сумской.

Напомним, что ранее Ольга Сумская высказалась о своем отношении к уколам красоты и пластической хирургии.

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