Голая в душе: "ангел" Victoria’s Secret Алексина Грэм блеснула упругими ягодицами на домашнем фото

Модель показала, как принимает душ

30-летняя модель Victoria’s Secret Алексина Грэм всегда делится своими откровенными фото с поклонниками. Но на этот раз девушка просто ошеломила своих фолловеров! Дело в том, что самый огненный "ангел" популярного бельевого бренда выставила в свой Instargam фото, где она полностью обнажена. Модель показала, как она принимает душ. "Понедельник", – лаконично подписала снимок рыжеволосая красавица.

Новое фото Алексины Грэм (фото: instagram.com/alexinagraham)

На фото девушка повернула голову и смотрит на автора снимка, слегка удивленная, будто не ожидала, что ее фотографируют. Из одежды на ней нет ничего, и можно разглядеть упругие ягодицы, стройные ноги и соблазнительный прогиб спины. Волосы Алексина собрала в стильный пучок, чтобы не промочить их.

Алексина Грэм активна в сети (фото: instagram.com/alexinagraham)

Кто фотографирует красавицу, на снимке не видно, но поклонники тут же стали гадать, новая ли любовь у их любимой модели? На отражении в отблесках душевой кабинки видно только кровать, не убранную, будто с нее только-только встали.

"Нет ничего прекраснее, чем красивая женщина в ее в костюме, в котором она родилась", "Как пережить такую красоту, которая свалилась на меня в ленте Инстаграма?", "Крутяк, как сексуально смотрится!", "Надеемся, это был приятный душ", – тут же бросились писать поклонники под фото звезды.

Напомним, ранее Алексина в компании еще одного "ангела" Барбары Палвин снялись в новой рекламной кампании нижнего белья.