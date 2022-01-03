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Голливудская пара! Романтичные Потап и Каменских поразили неожиданно шикарными праздничными образами

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Понедельник 03 января 2022 16:57
Голливудская пара! Романтичные Потап и Каменских поразили неожиданно шикарными праздничными образами Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвия Агаркова

Настя Каменских с мужем Потапом в этот Новый год заложили новую семейную традицию – певица впервые поставила дома елку, оно обожает красивый декор и даже создает его собственными руками, поэтому в коттедже пары царит атмосфера уюта и тепла.

Конечно, не обошлось без праздничных снимков в новогоднем интерьере, одним из которых звезда поделилась в Instagram.

Настя облачилась в золотое вечернее платье без бретелей с высоким разрезом , позволившим ей оголить стройные ножки. В качестве обуви к праздничному луку она предпочла открытые босоножки с тонкими изящными ремешками.

Потап же обнимает жену за талию и с восторгом смотрит на свою любимую. Рэпера непривычно видеть в классическом костюме и белой рубашке, ведь обычно в повседневности он предпочитает более расслабленные луки на грани спорта и кэжуала.

Голливудская пара! Романтичные Потап и Каменских поразили неожиданно шикарными праздничными образами

Потап и Настя Каменских показали шикарные праздничные луки (фото: instagram.com/kamenskux)

"Хочется написать еще раз - с Новым Годом, любимые!" – обратилась со своей страницы к поклонникам Настя.

Они пришли в восторг от красивой и эффектной пары на фото.

  • Как же вы красиво выглядите. Платье огонь на девочке бомбе!
  • Нет слов, чтобы описать насколько я восхищаюсь этой фотографией, будто на красную дорожку Грэмми
  • Голливудская пара
  • Какая шикарная!
  • Анастасия и Потап вы очень красивая пара
  • Как мне нравится ваша пара! Глаз не оторвать!
  • Невероятная пара

Напомним, что ранее Настя Каменских призналась, что готовится к отпуску. Вместе с мужем они по традиции летят отдыхать в Мексику.

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Потап Настя Каменских
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