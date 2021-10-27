Голливудские актрисы за 60, которые могут похвастаться идеальными фигурами

В современном мире сложно удивить кого-то своим молодым внешним видом. На подиумы наравне с юными красавицами выходят легендарные модели 90-х, а в соблазнительных фотосессиях для глянца снимаются звезды всех поколений.

Но все же некоторым актрисам это удается! Предлагаем топ-5 голливудских красавиц за 60 , которые восхищают идеальными телами.

Шэрон Стоун, 63 года

Шэрон Стоун 63, но в ее блоге все еще масса фото в облегающих платьях и даже бикини. Звезда "Основного инстинкта" по-прежнему стройна и прекрасна. Подтянутая фигура актрисы вдохновляет поклонников быть активными и заботиться о своем теле, как и завещает кинодива.

Шэрон Стоун по-прежнему секс-символ (фото: instagram.com/sharonstone)

Джулианна Мур, 60 лет

Еще одна актриса, в каждом интервью отвечающая на вопрос о секретах молодости. Джулианна ничего не скрывает: свою идеальную белую кожу она тщательно защищает от солнца, а тело держит в тонусо с помощью йоги и пилатеса. Звезда предпочитает есть маленькими порциями несколько раз в день.

Джулианна Мур обожает йогу (фото: instagram.com/juliannemoore)

Мишель Пфайффер, 63 года

Очередная образцовой красоты голливудская блондинка, которая может позволить себе любой наряд. Мишель считает главным секретом своей красоты ранний отход ко сну и ранний подъем. Также Пфайффер давно опробовала палеодиету. В ее рационе нет обработанных продуктов, бобовых и сладостей. Актриса пьет много воды и обожает матча.

Пфайффер следит за питанием (фото: instagram.com/michellepfeifferofficial)

Джейн Фонда, 83

Разумеется, главный секрет подтянутой фигуры "мамы аэробики", как называют Джейн - физические упражнения, которыми она с молодости вдохновляет поклонников. "Какую бы тренировку вы ни проводили, она должна включать в себя три кита для здоровья и подтянутой фигуры: аэробику, силовые упражнения и растяжку", - советует звезда. Что касается питания, на ее тарелке есть еда всех цветов радуги, а из напитков она предпочитает травяные чаи и воду.

Джейн Фонда отказалась от кофе и алкоголя (фото: instagram.com/janefonda)

Сьюзан Сарандон, 75

"Я не курю, не пью алкоголь (бокал вина не в счет). Еще очень важно хорошо увлажнять кожу и пить много воды. Все просто, я не делаю ничего особенного и изощренного", - говорит Сьюзан, которая в свои 75 выглядит отлично и просто светится энергией. Но все же самый главный секрет оскароносной дивы в другом. "Внутренне ощущаю себя гораздо моложе, и это отражается на внешности", - признается жизнерадостная актриса.

Сьюзан ощущает себя молодой (фото: instagram.com/susansarandon)