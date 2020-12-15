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Голос країни 11: Олег Винник нарвался на жесткую критику из-за участия в шоу

Новина українською → Вторник 15 декабря 2020 10:42
Голос країни 11: Олег Винник нарвался на жесткую критику из-за участия в шоу Олег Винник попал в скандал из-за участия в шоу "Голос країни" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

"Голос країни. Перезавантаження" стартует уже скоро новым сезоном. Одним из тренеров станет Олег Винник, который впервые сядет в судейское кресло. Но участие любимца украинских женщин уже начало обрастать скандалом.

Так, в Instargram "Голоса" Винника назвали "рокером", что вызвало много негодования среди зрителей.

"Рокер Олег Винник, который впервые сядет в легендарное красное кресло в качестве тренера, записал тебе голосовое сообщение! Скорее включай звук", - подписано фото с артистом.

Голос країни 11: Олег Винник нарвался на жесткую критику из-за участия в шоу

Олега Винника назвали рокером (скрин: instagram.com/olegg.vynnyk)

В свою очередь Олег Винник прокомментировал новую страничку своей жизни и карьеры.

"Начинается новая страница в моей жизни под названием "Голос страны". Я хочу найти голоса, которые смогут затронуть струны души. Будем вместе дарить любовь", - написал артист в Instagram.

Фолловеры активно отреагировали на участие Винника в проекте. Но многие комментаторы раскритиковали то, что певцу присвоили звание рокера.

Голос країни 11: Олег Винник нарвался на жесткую критику из-за участия в шоу

Отметим, что Олег Винник поделился впечатлениями от съемок. Говорит, что кресло удобное. К участникам он сам его поворачивает, а обратно - едет уже само.

"Хотелось, чтобы в конце концов Украину знали на весь мир, как самую певческую страну в мире", - комментирует судья проекта Винник.

Напомним, что в 11 сезоне звездными тренерами проекта станут кроме Олега Винника Тина Кароль, Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и Дима Монатик (MONATIK).

Ранее мы писали, какие перемены ждет шоу "Голос країни" в новом сезоне и почему его назвали "Перезавантаження".

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