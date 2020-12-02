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В голове не укладывается: Ольга Сумская отреагировала на скандал с фотографом Ктиторчуком

Новина українською → Среда 02 декабря 2020 11:55
В голове не укладывается: Ольга Сумская отреагировала на скандал с фотографом Ктиторчуком Ольга Сумская рассказала свои историю знакомства с Ктиторчуком (facebook com osumska)
Автор: Людмила Жукова

Украинская актриса рассказала, что фотограф предлагал ей сняться у него обнаженной

Известного киевского фотографа Александр Ктиторчука подозревают в совращении несовершеннолетних. Стало известно о совершении с его стороны развратных действий в отношении 17-летней девушки. А теперь всплыли подробности об изнасиловании 12-летней девочки и других пострадавших. Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская отреагировала на вопиющую ситуацию.

Она рассказала, что когда-то Ктиторчук предлагал ей сняться у него обнаженной, но она не согласилась. В программе "Звездный путь" звезда сообщила, что уже тогда заподозрила у фотографа тягу к фотографиям в стиле "ню".

"Он фотографировал многих наших звезд обнаженных. Но я как-то не осмелилась и слава Богу. Но я еще тогда отметила, что он неравнодушен к обнаженному формату. Я видела, что у него снимаются юные девушки и еще тогда подумала, как же они соглашаются. А здесь он снимал порно с несовершеннолетними детьми. Я не знаю нюансов, но в голове не укладывается просто", - рассказала актриса театра и кино.

Сейчас следствие по фотографу продолжается, суд выбрал ему меру пресечения два месяца за решеткой без права внести залог.

Напомним, что Ктиторчук подозревается в развратных действиях в отношении 15-летней Кати. Инцидент произошел в октябре 2020 года в Шевченковском районе столицы. Фотограф приставал к девочке в микроавтобусе Mercedes Vito своей гражданской жены.

В апреле 2020 года мужчина находился в фотостудии "АРТ Братислава" вместе с 12-летней Леной. Он снял с нее одежду и совершил половой акт. Это полиция расценивает как изнасилование несовершеннолетней.

В октябре 2019 года в г. Украинка Обуховского района Киевской области в микроавтобусе фотографа оказалась 15-летняя девочка Ира. Ктиторчук начал ее раздевать, несмотря на просьбы не делать этого, и также совершил с ней половой акт.

Напомним, одна из жертв фотографа-насильника рассказала свою историю. Ктиторчук ее изнасиловал, когда ей было 17 лет.

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