Гоньба за холостячкой: Ксения Мишина заинтриговала фанатов "страшным" видео
Ксения Мишина спровоцировала громкое обсуждение своего нового видео
Украинская актриса и главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина опубликовала к Хэллоуину новый ролик. По сюжету, девушка-медик спасается от преследователя. Знаменитость поделилась видеороликом на своей странице в Instagram.
Как рассказывает сама актриса, ролик был снят буквально за обеденный перерыв.
"Давненько мечтала сняться в хорроре... В итоге сняла сама, точнее в паре с Александром Пискуновым – лучший оператор... Итак: бюджет 0 грн, съемочный период: обеденный перерыв. Напомните, когда там питчинг?!) А, и еще же, давайте придумаем название, есть идеи?)" – подписала ролик Мишина.
В комментариях поклонники разделились на три лагеря – кто-то критиковал экспромт-ролик, кто-то оценил хорошую актерскую работу, а остальные – интересовались подробностями второго выпуска шоу "Холостячка".
- Это я так недавно от консультантов "Эльдорадо" убегал... Точь в точь. Те еще кровосиси...
- Что за бред.
- Слепая на стройке.
- Психушка на опушке.
- Врач бежит от клятвы Гиппократа.
- Гоньба за холостячкой.
- Ого мне прямо самой страшно. Это сериал будет или фильм??
- Или как снимали "Семейные мелодрамы".
- Кому-то пора в кресло режиссера.
- "Холостячка" – фінал "Судний день".
- Рваная перчатка.
- Опасное свидание. Задумка прикольная.
- Ксюша, вы так постоянно улыбаетесь в "Холостячке". Скажите: искренне или из-за уважения?
Напомним, что ранее влюбленный в "Холостячку" телеведущий разрисовал свое авто ее портретом.
Также мы писали, что фанаты назвали свою любимицу самой красивой холостячкой, после того, как Мишина показала стройные ножки в стильном костюме.