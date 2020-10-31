Гоньба за холостячкой: Ксения Мишина заинтриговала фанатов "страшным" видео

Ксения Мишина спровоцировала громкое обсуждение своего нового видео

Украинская актриса и главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина опубликовала к Хэллоуину новый ролик. По сюжету, девушка-медик спасается от преследователя. Знаменитость поделилась видеороликом на своей странице в Instagram.

Как рассказывает сама актриса, ролик был снят буквально за обеденный перерыв.

"Давненько мечтала сняться в хорроре... В итоге сняла сама, точнее в паре с Александром Пискуновым – лучший оператор... Итак: бюджет 0 грн, съемочный период: обеденный перерыв. Напомните, когда там питчинг?!) А, и еще же, давайте придумаем название, есть идеи?)" – подписала ролик Мишина.

В комментариях поклонники разделились на три лагеря – кто-то критиковал экспромт-ролик, кто-то оценил хорошую актерскую работу, а остальные – интересовались подробностями второго выпуска шоу "Холостячка".

Это я так недавно от консультантов "Эльдорадо" убегал... Точь в точь. Те еще кровосиси...

Что за бред.

Слепая на стройке.

Психушка на опушке.

Врач бежит от клятвы Гиппократа.

Гоньба за холостячкой.

Ого мне прямо самой страшно. Это сериал будет или фильм??

Или как снимали "Семейные мелодрамы".

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"Холостячка" – фінал "Судний день".

Рваная перчатка.

Опасное свидание. Задумка прикольная.

Ксюша, вы так постоянно улыбаетесь в "Холостячке". Скажите: искренне или из-за уважения?

Напомним, что ранее влюбленный в "Холостячку" телеведущий разрисовал свое авто ее портретом.

Также мы писали, что фанаты назвали свою любимицу самой красивой холостячкой, после того, как Мишина показала стройные ножки в стильном костюме.