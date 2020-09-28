Она гораздо старше: муж Алины Гросу ушел к другой через полгода после свадьбы

Певица впервые откровенно рассказала о разводе с супругом и его причинах

Молодая певица Алина Гросу прошлым летом сыграла пышную и громкую свадьбу с российским бизнесменом Александром Комковым. Однако всего через полгода они начали жить отдельно - муж 25-летней артистки ушел к другой женщине. В интервью "Светской жизни" она впервые поделилась подробностями своего развода и рассказала, как все произошло.

По словам Алины, 22 декабря в 2019 году она приехала с концерта и услышала от любимого предложение пожить отдельно. При этом мужчина ей честно признался, что ему понравилась другая женщина и он хотел бы отношений с ней. Жили супруги в Москве в квартире, которую подарили родители мужа по случаю бракосочетания.

"Я знаю, кто это. Спасибо ему, что он мне сказал честно. Она гораздо старше его. Но она отправила его от себя где-то через две-три недели. Хотел с ней попробовать какие-то отношения, но у них не получилось. Я говорю: "Подожди, ты свой выбор сделал, ты меня не будешь туда-сюда как бумеранг". Конечно, виноваты двое, и если он захотел чего-то нового, значит, что-то действительно ему не нравилось во мне. Он мне уже говорил: "Я тебя никогда не любил". Это уже потом были очень грязные разговоры. А потом он смеется и говорит: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая". И как-то для меня все прояснилось", - поделилась артистка.

Гросу также призналась, что ее родители с самого начала советовали не спешить со свадьбой с Комковым и хорошо подумать. Так, папа девушки был убежден, что отношения продлятся не более года.

Так и вышло - при этом Алина долго не решалась рассказать родителем о разрыве и сделала это лишь через полтора месяца после решения. Сейчас они с Александром официально разведены. Певице очень грустно из-за этого, ведь она всегда мечтала выйти замуж один раз на всю жизнь.

"Я не хотела, чтобы мне что-то говорили. Мне было очень больно говорить им, что не сложилось. Мне было стыдно. Меня воспитывали так, что должен быть один муж на всю жизнь. Они и сами старались, чтобы у нас все было хорошо. Но не все в семье знают, я бабушке до сих пор не могу сказать, потому что у нас так не принято. Просто жаль, что так все получилось. Жаль, что первый брак, а я надеялась, что он будет первым и последним, вот так закончился", - рассказала Гросу.

Брак Алины Гросу с Александром Комковым не продлился и года (фото: пресс-служба певицы)

Певица также отметила, что никаких имущественных споров у них с бывшим мужем не было.

Напомним, Алина Гросу впервые после развода появилась в белом платье.

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