Горбунов намекнул Осадчей на третьего ребенка: "Марийка будет в 40"

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая чуть больше месяца назад родила третьего сына , поделилась нежным фото с новорожденным Данилой. 38-летняя звезда призналась, что ребенок заставил ее почувствовать себя моложе, а ее муж Юрий Горбунов тут же намекнул, что хотел бы еще и девочку.

На снимке Осадчая в черной майке, без макияжа и с гулькой на голове запечатлена в залитом солнцем саду, держа сыночка на руках и мило улыбаясь.

Звездная мама призналась, что снова учится спать по 3 часа, однако при этом порой чувствует себя 19-летней - именно в этом возрасте она родила первого ребенка.

Катя показала младшего сыночка (фото: instagram.com/kosadcha)

"Маленький ребенок делает маму моложе. Ведь в очередной раз чему-то учишься: снова учишься понимать тон кряхтения, желания без слов и спать по три часа между кормлениями. Илья родился, когда мне было 19, Иван - в 33 и Данила в 37. И сейчас будто снова вернулась в свои девятнадцать, ведь так же гуляю с коляской по осенним улицам и так же держу на руках маленького мальчика, а тем временем Илье исполнится 19 через несколько дней", - написала Катя.

Судя по реакции Горбунова, он не хотел бы на этом останавливаться - 51-летний ведущий намекнул жене, что хотел бы еще и девочку.

"А Марийка будет в 40", - написал Юрий в комментарии под публикацией супруги.

Отметим, что Горбунов и Осадчая воспитывают двоих общих детей - 4-летнего Ивана и новорожденного Данилу.

Пользователи сети оценили находчивость Горбунова и поддержали его.