Горбунов намекнул Осадчей на третьего ребенка: "Марийка будет в 40"
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая чуть больше месяца назад родила третьего сына, поделилась нежным фото с новорожденным Данилой. 38-летняя звезда призналась, что ребенок заставил ее почувствовать себя моложе, а ее муж Юрий Горбунов тут же намекнул, что хотел бы еще и девочку.
Трепетным кадром с малышом теледива поделилась в Instagram.
На снимке Осадчая в черной майке, без макияжа и с гулькой на голове запечатлена в залитом солнцем саду, держа сыночка на руках и мило улыбаясь.
Звездная мама призналась, что снова учится спать по 3 часа, однако при этом порой чувствует себя 19-летней - именно в этом возрасте она родила первого ребенка.
Катя показала младшего сыночка (фото: instagram.com/kosadcha)
"Маленький ребенок делает маму моложе. Ведь в очередной раз чему-то учишься: снова учишься понимать тон кряхтения, желания без слов и спать по три часа между кормлениями. Илья родился, когда мне было 19, Иван - в 33 и Данила в 37. И сейчас будто снова вернулась в свои девятнадцать, ведь так же гуляю с коляской по осенним улицам и так же держу на руках маленького мальчика, а тем временем Илье исполнится 19 через несколько дней", - написала Катя.
Судя по реакции Горбунова, он не хотел бы на этом останавливаться - 51-летний ведущий намекнул жене, что хотел бы еще и девочку.
"А Марийка будет в 40", - написал Юрий в комментарии под публикацией супруги.
Отметим, что Горбунов и Осадчая воспитывают двоих общих детей - 4-летнего Ивана и новорожденного Данилу.
Пользователи сети оценили находчивость Горбунова и поддержали его.
- Дуже гарні, милість. Марійку обов'язково
- Катя, вы так прекрасны в своём мужском царстве, будьте счастливы вы и вся ваша замечательная семья
- Фото - прекрасне, пост - чудовий, але все перевершив комент Юрія
- Про Марійку повеселило
- Копия горбунов со стороны
- Юра, браво
- А Марійку треба
- Три синочка, потрібно подумати про красунечку дочку
- Ви неперевершена!
- Ааа, какой сладкий
- Маленький Юрчик
Напомним, ранее Осадчая и Горбунов растрогали нежными фото месячного сына Данилы.