Горбунов и Осадчая без макияжа усадили сына за руль и показали образы в вышиванках в Турции

Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе с сыном Ваней полетели в отпуск в Турцию. Беременна ведущая продуктивно работает и старается не менее интернсивно отдыхать, показывая счастливые кадры семейного отпуска на странике в соцсети. Пару успела сделать немало совместных счастливых фото, но поклонники каждый раз с восторгом и умилением ждут очередную порцию романтики от ведущих . Кроме того, пара стала показывать лицо своего сыночка, которого давно прятала, а фолловеры убедились, что мальчик похож на папу.

Так, Юрий запостил в Instagram фото счастливой семьи в авто.

Катя позирует в машине без макияжа, максимально естественная и улыбчивая. Она надела романтичное платье в клетку с лифом-резинкой и открытой линией плеч и декольте, наряд подчеркнул животик будущей мамы. На шее – несколько нитей жемчуга, ведь в этом сезоне приветствуется многослойность.

Юрий сел за руль, а на руках у него расположился маленький Ваня, который держится за баранку и помогает папе.

Юрий и Катя покатались на авто с сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Море морем, а на обід - за розкладом!" - рассказал о своем курортном графике ведущий.

Поклонники пожелали паре хорошего отдыха и оставили коментарии под постом.

Маму нужно кормить

Юра ,вы молодец настоящий мужчина!

Отличного отдыха

Катя! Вы с Юрой совсем другой человек- женщина-девочка

В Stories ведущий показал больше кадров из Турции. Например, на одном из снимков они с Катей позируют в белоснежных вышиванках на фоне моря.

Юрий и Катя позировали в вышиванках на пляже (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

На другом – маленький Ваня с интересом рассматривает огромный джип, а на третьем Юрий застыл перед огромной тарелкой с экзотическими фруктами.

Юрий показал снимки сына и свой турецкий обед (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)