Горбунов сходил с беременной Осадчей на УЗИ: милое фото
Знаменитые супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая ждут пополнения в семье - у них вскоре должен родиться второй общий ребенок. Пол малыша они пока что скрывают. Зато счастливый телеведущий побывал вместе с любимой на плановом УЗИ и поделился радостью с поклонниками.
В разделе сторис своего Instagram Юрий поделился милым селфи с беременной женой прямо с больничной кушетки.
Для похода к врачу Катя выбрала синий в белый горошек наряд. При этом ведущая обошлась без макияжа и не стала укладывать волосы. Она трогательно держит на руку мужа, который в черной рубашке прилег на кушетку рядом с любимой.
Будущие родители счастливо улыбаются - ведь они увидели своего малыша.
"Вместе на УЗИ", - подписал снимок Горбунов.
Юрий Горбунов поддержал беременную жену во время УЗИ (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Позже шоумен также поделился кадром с их сыном Иваном - мальчик запечатлен спиной на фоне софитов. Фото было сделано во время фотосессии, как отметил Юрий. Напомним, что звездная пара до сих пор не показывает публике лицо сына и всегда снимает его спиной или сбоку.
Горбунов заинтриговал бекстейдж кадром с фотосета с сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Беременная Осадчая показала, как переносит жаркую погоду - она опубликовала кадр из бассейна, на котором оперлась руками о бортик и блаженно закрыла глаза.
Беременная Катя Осадчая порелаксировала в бассейне (фото: instagram.com/kosadcha)
"Єдиний варінт перенести спеку в моєму стані", - призналась телезвезда.
Напомним, ранее беременная Катя Осадчая с сыном отдохнула в Турции, где выгуляла несколько купальников и засветила заметно округлившийся животик.